Mueren Tres Personas en un Accidente en la Carretera Panamericana en Cortazar, Guanajuato

Un accidente registrado la madrugada del pasado domingo dejó a tres personas sin vida en la carretera Panamericana en Cortazar, Guanajuato, las víctimas viajaban en una moto.

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Impactante accidente en Cortazar: tres muertos al ser impactados por un camión mientras viajaban en moto. La carretera a Celaya estuvo cerrada por horas. Infórmate aquí.

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Mueren 3 en Accidente en Carretera Panamericana en Cortazar