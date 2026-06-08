Mueren Tres Personas en un Accidente en la Carretera Panamericana en Cortazar, Guanajuato

La madrugada del pasado domingo, se registró un accidente entre un auto y una motocicleta sobre la carretera Panamericana en Cortazar, Guanajuato.

Conductores que pasaron por la zona, pidieron apoyo a la Central de Emergencias 911, para que brindaran atención médica a las víctimas.

Las víctimas salieron proyectadas al ser impactados por el camión

De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas viajaban en una motocicleta, que fue impactada por un camión de carga, causando que salieran proyectados por varios metros.

Paramédicos y elementos de diversas corporaciones, llegaron al lugar para acordonar y asegurar las zona y se pudieran llevar a cabo las labores correspondientes de rescate.

N+

La carretera, con dirección a Celaya, tuvo que ser cerrada por más de dos horas tras los hechos, causando una gran fila de autos cerca de la comunidad de Tinajitas.

Los cuerpos fueron levantados por personal del SEMEFO

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, llegaron al lugar para realizar las primeras indagatorias y dar apertura a una carpeta de investigación.

Te podría interesar: Asesinan a Niño de 8 Años en Ataque Armado Contra Hombre en Irapuato; Hay Una Menor Herida

Los cuerpos de las tres personas fallecidas, tuvieron que ser trasladados a un anfiteatro a Guanajuato, Capital, por elementos del Servicio Médico Forense.