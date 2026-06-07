Asesinan a Niño de 8 Años en Ataque Armado Contra Hombre en Irapuato; Hay Una Menor Herida

Los agresores llegaron en moto y le dispararon a un hombre en la colonia Las Huertas en Irapuato. En el ataque, hieren a dos menores, uno fallece en el lugar.

La zona fue resguardada.Foto: Seguridad Irapuato

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Un niño de 8 años pierde la vida en un ataque armado en Irapuato. Los agresores dispararon desde una moto, dejando también a una niña herida.

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