Asesinan a Niño de 8 Años en Ataque Armado Contra Hombre en Irapuato; Hay Una Menor Herida

Durante las primeras horas del día, elementos de varias corporaciones de Seguridad y de atención médica, se movilizaron a la colonia Las Huertas, donde se reportó un ataque armado que cobró la vida de un niño y dejó como lesionados a una niña.

De acuerdo a información brindada por autoridades de Irapuato, los hechos ocurrieron sobre las calles Fresa y Ciruelo de Las Huertas cuarta sección, cuando un hombre se encontraba sobre la banqueta con dos menores de edad.

En cierto momento, dos hombres en una moto que circulaban por la zona, al parecer identificaron a su víctima, por lo que se acercaron y al estar frente al hombre, uno de los motociclistas, sacó de entre sus pertenencias un arma.

En ese momento y sin mencionar alguna palabra, el motociclista armado comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra el b, para después junto con el conductor de la moto, emprender la huida con rumbo desconocido.

Las detonaciones de arma de fuego, de inmediato alertaron a los vecinos, quienes al ver lo que había ocurrido, no dudaron en llamar a los números de emergencia, para reportar los hechos y pedir el apoyo de los paramédicos.

Fallece niño de 8 años por los impactos de arma de fuego

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes en compañía de elementos de la Guardia Nacional, realizaron un operativo en la zona, mientras que los rescatistas llegaban para brindar atención médica.

En el ataque, el hombre y los dos menores, resultaron con lesiones de consideración, donde el niño de 8 años, falleció minutos después, mientras que el adulto y otra niña, fueron estabilizados y trasladados para su atención en un hospital.

La zona fue acordonada mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, comenzó con las indagatorias correspondientes, por lo que un par de horas después se procedió al levantamiento del cuerpo del menor.