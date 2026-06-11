Motociclista Muere al Chocar con Patrulla de Género en Celaya Guanajuato

Un accidente se presentó la noche del pasado martes en el cruce de las avenidas Insurgentes y Aztecas entre una motocicleta y una patrulla.

Testigos al escuchar el impacto corrieron a ayudar al motociclista, mientras llamaban a la Central de Emergencias 911 para denunciar el accidente.

El cuerpo del motociclista fue acordonado por autoridades

El cuerpo de la víctima quedó varios metros de distancia de donde terminó su motocicleta, por lo que paramédicos a su llegada le brindaron atención médica.

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Sin embargo, solamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que fue acordonada la zona.

Gobierno municipal lanza comunicado explicando los hechos

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que el accidente, se provocó luego de que la unidad policial especializada para la prevención y atención de la violencia de género, con torreta y sirena encendidas, acudiera para atender un reporte y a la altura del barrio de San Antonio se impactaron contra el motociclista.

Asegura haber activado los protocolos de actuación pero los paramédicos ya nada pudieron hacer por el motociclista.

Los 2 elementos involucrados recibieron atención médica y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.