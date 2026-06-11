Motociclista Muere al Chocar con Patrulla de Género en Celaya Guanajuato

Motociclista pierde la vida después de chocar en contra de una patrulla cuando circulaban en el cruce de las avenidas Insurgentes y Aztecas, los policías perseguían a otros presuntos sospechosos.

La patrulla se encontraba persiguiendo a presuntos sospechosos.N+

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Motociclista fallece en choque con patrulla en Celaya. La policía perseguía sospechosos cuando ocurrió el accidente. Lee el comunicado oficial y más sobre este trágico suceso.

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Motociclista fallece en Celaya al impactar con patrulla