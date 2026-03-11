A sus 37 años, el exfutbolista mexicano, Carlos Vela, ya es el nuevo dueño de Los Angeles FC (LAFC) de la MLS, en N+ te decimos cómo lo consiguió.

A través de un comunicado y un video en sus redes sociales, el club realizó el anuncio hoy 11 de marzo de 2026, al destacar que "la leyenda viviente" ya es parte de sus propietarios.

Captain. Champion. Owner.



LAFC legend Carlos Vela joins club ownership group.



— LAFC (@LAFC) March 11, 2026

“Hoy comienza una nueva etapa”, dice Carlos Vela

Hoy comienza una nueva etapa con el @LAFC de la que tendré el honor de ser dueño. Un paso muy importante en mi vida.



— carlos vela (@11carlosV) March 11, 2026

En sus redes sociales, el exfutbolista, Carlos Vela, aseguró que comenzaba una nueva etapa con Los Angeles FC.

Destacó que tendrá el honor de ser dueño del club con “un paso muy importante en mi vida”, aseguró.

“Este logro también es de mi familia: mi esposa, Saioa, y mis hijos, Romeo e India, que siempre han estado a mi lado”.

Así fue el paso de Carlos Vela en Los Angeles FC

En 2017 , Carlos Vela llegó al equipo como jugador

, Carlos Vela llegó al equipo como jugador En 2025 , se retiró como jugador profesional con el mismo club

, se retiró como jugador profesional con el mismo club En 2026, casi 10 años después, ya es el dueño de la institución

Los Angeles FC presenta a Carlos Vela como “Capitán. Campeón y Propietario”

El equipo de Los Angeles FC anunció que el exfutbolista se integró al grupo de dueños, porque es inversionista y copropietario minoritario. Así como el club anunció la nueva faceta de Carlos Vela: “Capitán. Campeón y Propietario”.

Se precisó que Carlos Vela marca un nuevo capítulo en su histórica con el equipo de Los Angeles FC al “consolidar su compromiso a largo plazo con el club y la ciudad”

¿Cómo hizo Carlos Vela para ser dueño de Los Angeles FC?

El exdelantero de la selección mexicana, Carlos Vela , consiguió ser dueño de Los Angeles FC al invertir parte de sus ahorros , al adquirir 6% de las acciones del LAFC .

, consiguió ser dueño de Los Angeles FC al , al . Se explicó que la inversión total que realizó Carlos Vela y sus socios rondó los 1.25 mil millones de dólares. Esa suma posicionó al mexicano en la directiva.

