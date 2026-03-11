Bloqueo en Accesos del AICM Hoy: Zonas Afectadas y Rutas Alternas por Protesta de Taxistas

¡Toma precauciones! Este 11 de marzo de 2026, taxistas anunciaron una protesta que complicará la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que aquí te informamos sobre la hora y la zona exacta de la manifestación, así como las rutas alternas para circular por la zona.

Se trata de una movilización de integrantes de la organización Transportación Terrestre “Nueva Imagen” A. C., quienes llamaron a una protesta en la alcaldía Venustiano Carranza. A continuación, te contamos los detalles.

¿Qué demandan los taxistas?

De acuerdo con información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, esta es la principal demanda de los taxistas:

Exigirán que se haga cumplir de forma estricta la prohibición de que las aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales, donde la ley lo prohíbe, ya que esta situación vulnera la ley y amenaza el sustento de miles de familias que operan bajo el marco regulador.

Manifestación hoy en el AICM

Ante ello, la organización Transportación Terrestre “Nueva Imagen” A. C. llamó a una protesta a partir de las 09:00 horas:

Lugar: Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (Zona de Goma T1), en Avenida Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños

Debido a ello, la SSC previó bloqueos en los accesos a las terminales T1 y T2 del AICM.

Alternativas viales

Por esa razón, el Centro de Orientación Vial de la SSC recomendó a la ciudadanía anticipar su salida y utilizar alternativas viales:

Calzada Ignazio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Lo anterior ante la previsión de concentración de manifestantes en las inmediaciones de ambas terminales del Aeropuerto.

Llamado del AICM

En tanto, el AICM pidió también en redes sociales anticipar la llegada a la terminal aérea en caso de tener vuelos programados.

Recordó a los usuarios que también pueden llegar al estacionamiento alterno, ubicado en Ciudad Deportiva en Magdalena Mixhuca, y de ahí usar el servicio gratuito de transporte a la terminal 2.

“Consulta el estatus de tu vuelo con tu aerolínea”, recomendó en su red social X.

