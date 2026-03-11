Posponen Reforma sobre 'Jueces Sin Rostro'; Explican a Qué Se Debe la Pausa Legislativa

El senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que la reforma legal conocida como 'jueces sin rostro' se pospone y no será aprobada en este periodo ordinario de sesiones.

Se trata de una figura jurídica, establecida en la Constitución para guardar el anonimato de jueces y magistrados que les toca emitir sentencias en torno a criminales que se consideran de alta peligrosidad y que podrían ejercer venganza por sus fallos.

Para llevarla a la práctica es necesario adecuar las leyes secundarias, pero en recientes conversatorios, expertos constitucionalistas, académicos, legisladores y especialistas alertaron sobre los riesgos en su aplicación.

Noticia relacionada: Pagar a Una Mujer Un Salario Menor Que a Un Hombre en el Mismo Empleo Es Violencia Laboral

Pausa legislativa

El senador Corral admitió que es difícil hacer compatible esta figura con los compromisos internacionales de los que México es parte y, por eso, es necesario hacer la pausa en su trámite legislativo.

“Hemos acordado volver a posponer el dictamen quizá incluso en este periodo. Resulta muy complejo compatibilizar esta figura con el estándar internacional en materia de derechos humanos y con el estándar internacional particularmente en la convención que México ha suscrito, la Convención Americana en relación con el derecho que toda persona tiene a un juez no solamente imparcial, competente, independiente, autónomo.

"Incluso, esta figura choca con el espíritu de la reforma judicial, si la reforma judicial envía a los jueces de elección popular, luego cómo les tapamos el rostro, entonces es una reforma complicada de regular”.

La intención es que esta figura se legisle de manera más integral en el marco de una actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales, informó el senador Corral, quien se pronunció por la realización de un periodo extraordinario de sesiones donde, además, se incluyan correcciones a la reforma judicial.

Historias recomendadas:

Con información de Claudia Flores

ICM