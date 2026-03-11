Pagar a Una Mujer Un Salario Menor Que a Un Hombre en el Mismo Empleo Es Violencia Laboral

Pagar a una mujer un salario menor que a un hombre por el mismo trabajo en un mismo centro laboral podrá considerarse violencia laboral.

La medida, aprobada por unanimidad este martes por el Senado de la República y que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, busca que las trabajadoras puedan denunciar la brecha salarial como una forma de discriminación contra las mujeres en el trabajo.

El cambio incorpora en la ley el principio de salario igual por trabajo igual. Así lo dijo Sasil de León, senadora de Morena.

“Hablar de igualdad salarial es hablar de justicia. Es reconocer que el trabajo de las mujeres tiene el mismo valor que el de los hombres. Detrás de cada diferencia salarial injustificada hay una forma de discriminación que limita el desarrollo de las mujeres, que afecta a sus familias y que reproduce desigualdades estructurales en nuestra sociedad”.

Video: A Pesar del Rechazo del PRI, PAN, MC, PVEM y PT, Propuesta Presidencial de Reforma Electoral Avanza en Comisiones

Otras reformas aprobadas

En la misma sesión, se aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para modificar disposiciones relacionadas con patentes, marcas y transferencia de tecnología.

Emmanuel Reyes, senador de Morena, dijo que se busca el fortalecimiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial "como verdadero promotor de innovación y de transferencia tecnológica. Segundo, se trata de simplificación, digitalización y certeza jurídica en todos los procedimientos administrativos a fin de optimizar tiempos. Y, tercera, la transferencia de tecnología como política pública”.

También el pleno aprobó una reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para incluir el desarrollo, estudio y difusión de las lenguas indígenas dentro de las políticas públicas de ciencia y tecnología.

Video: Concluyen Trabajos de Rescate en Edificio Colapsado en San Antonio Abad

Los tres dictámenes fueron aprobados por unanimidad en el pleno del Senado y turnados a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Por otro lado, durante la sesión, los legisladores guardaron un minuto de silencio por tres trabajadores que fallecieron tras el colapso de un edificio en demolición en la calzada de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Historias recomendadas:

Con información de Juan Pablo Narcia

ICM

Tu prueba Premium ha finalizado