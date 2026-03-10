Se Intoxican Alumnos de Secundaria Técnica 139 en Oaxaca por Comer Gomitas con Droga

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que resultaron intoxicados al menos tres alumnos de la Secundaria Técnica 139 en dicho estado, por consumir gomitas con droga.

=FISCALÍA INFORMA=



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación, tras los hechos denunciados públicamente en plataformas digitales ocurridos en la Escuela Secundaria Técnica 139, ubicada en la zona de El Rosario, donde tres menores de edad… pic.twitter.com/HY98Ufp2MT — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) March 10, 2026

Las autoridades establecieron las primeras líneas de investigación para construir una teoría del caso que permita determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

HVI