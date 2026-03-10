Inicio Estados Se Intoxican Alumnos de Secundaria Técnica 139 en Oaxaca por Comer Gomitas con Droga

Se Intoxican Alumnos de Secundaria Técnica 139 en Oaxaca por Comer Gomitas con Droga

Se llevan a cabo las primeras líneas de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos

Se Intoxican Tres Alumnos de Secundaria Técnica 139 en Oaxaca con Gomitas con Droga

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que resultaron intoxicados al menos tres alumnos de la Secundaria Técnica 139 en dicho estado, por consumir gomitas con  droga.

Las autoridades establecieron las primeras líneas de investigación para construir una teoría del caso que permita determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables.

