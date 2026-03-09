Video: Momento Exacto en que Binomio Halla a Trabajador en Derrumbe en San Antonio Abad

Los binomios caninos han sido clave en las labores de ubicación y rescate de trabajadores después del derrumbe de un edificio en San Antonio Abad. “Togo” es parte del equipo y así captaron el momento exacto en el que localizó a una persona atrapada.

La movilización de servicios de emergencia por el colapso de la obra ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc comenzó alrededor de las 14:00 horas. Debido a la magnitud del accidente, fue necesario el apoyo de diversas corporaciones y personal especializado.

Uno de ellos es el de los binomios caninos. Los perros, quienes están entrenados para usar su olfato y oído desarrollados para hallar a personas en situaciones de riesgo, son claves en estas labores y una vez más demostraron su capacidad para ayudar en desastres.

Video: ¿Qué Pasó San Antonio Abad? Binomios Caninos Auxilian tras Derrumbe de Edificio en Demolición en la CDMX

¿Cómo encontraron al trabajador los binomios caninos en San Antonio Abad?

A través de redes sociales, el jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó cómo fue que Togo localizó a uno de los trabajadores atrapados.

“Informo que el marcaje realizado por Togo, nuestro can especializado en búsqueda de personas, coincide con la ubicación de una de las personas desaparecidas”, indicó el líder de Bomberos de CDMX.

En las imágenes se observa cuando Togo, un perrito de raza pastor belga malinois, de color negro, está concentrado olfateando entre los escombros. Mientras el animalito trabaja para hallar a los trabajadores, su manejador se encuentra junto a él poniendo atención a sus movimientos.

Posteriormente, nota que Togo se dirige a una zona donde hay varias estructuras de concreto y metal juntas, como en montaña. En este punto avisa de que hay alguien atrapado.

Es en ese instante cuando los bomberos y demás personal que trabaja en el lugar comienzan la maniobra para retirar los escombros con cuidado para buscar al trabajador. Togo localizó a una persona, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

“Realizamos labores para la recuperación del cuerpo”, informó el Jefe Cova.

#AlMomento, informo que el marcaje realizado por Togo, nuestro can especializado en búsqueda de personas, coinciden con la ubicación de una de las personas desaparecidas. Realizamos labores para la recuperación del cuerpo.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/ijHXhmrm5d — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Luego fue posible retirar el cuerpo del trabajador atrapado en el derrumbe en San Antonio Abad.

“Gracias al trabajo de coordinación entre las células, hemos logrado recuperar el primer cuerpo”, indicó.

¿Quién es Togo y como ayuda a las personas?

Togo es un pastor belga malinois, cuya especialidad es el la búsqueda de personas en estructuras colapsadas. Debido a su capacidad y entrenamiento, puede ubicar a una persona en 3 minutos.

Además, con su olfato puede detectar el aroma de una persona hasta 12 metros de profundidad. Togo es capaz de encontrar a personas en un rango de hasta 2 mil metros cuadrados.

Togo se incorporó a la Célula de Búsqueda y Rescate de Bomberos CDMX en octubre de 2023, en ese momento comenzó el entrenamiento junto a su manejador Donován Millán.

El trabajo de Togo es reconocido por todos, ya que es el primer perro rescatista que está capacitado para esta labor con los bomberos.

