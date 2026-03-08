“Mi Familia Sí Me va a Buscar”: Dan Clase para Crear Kit Forense por Desaparición Este 8M 2026

En la Marcha del 8M 2026 en CDMX, las consignas se unieron con el objetivo de exigir que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Sin embargo, una de ellas es la constante: no más desapariciones en México. Pero, ¿qué hacer en caso de que esto ocurra? ¿Cómo se agilizan los procesos en esta situación llena de incertidumbre? El Kit Forense podría ser un aliado para ayudar en la búsqueda de una persona desaparecida; así fue la primera clase masiva.

Las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes fueron el punto de encuentro para varias mujeres y menores de edad que decidieron armar el Kit Forense, una herramienta creada por la especialista de la UNAM, Becky Bios, quien en medio de los gritos de lucha y pancartas con denuncias, impartió la clase.

“La ciencia tiene que salir de los laboratorios, tiene que ser para las víctimas y al servicio de las mujeres”, dijo a N+ la especialista en biología molecular, genética y bioquímica.

Con ayuda de una mesa y artículos que puedes conseguir fácilmente, como hisopos, toallitas húmedas, sobres de papel y tijeras, Becky explicó los motivos por los que es importante hacer esta recopilación, la cual no busca normalizar la violencia.

“No necesitas tener en tu casa a un desaparecido, ¿o a quién tienen que matarte para que entiendas el contexto? México es un país peligroso para las mujeres. Yo no estoy normalizando nada, estoy viendo una realidad: las víctimas, activistas… todas estamos en peligro", explicó.

El Kit Forense incluye diversas muestras y datos personales que podrían servir en la agilización de las indagatorias; además, permite que la ficha de búsqueda contenga información más precisa para ayudar en la localización e identificación de una persona. El kit contiene:

Hisopado bucal

Muestra de cabello

Onicoscopia

Dactiloscopia

Cédula de búsqueda

Fotografía de dientes

Una prenda

Una fotografía

“México es un país peligroso que no te va a buscar, pero nosotras sí y tu familia”.

¿Cómo fue la clase del kit forense durante la Marcha 8M en CDMX?

Las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer permitieron que varias mujeres conocieran la herramienta y se animaran a crear su propio kit. No fue sencillo, ya que al crearlo tuvieron que pensar en la posibilidad de no volver a casa, de que su familia no sepa nada de ellas.

“Si a mi mamá le toca buscarme, espero que esto le pueda facilitar las cosas”, contó a N+ la estudiante Pamela Díaz, quien decidió armar el kit que integra diversas muestras de ADN e información clave para usarla en caso de una desaparición.

La joven de 21 años de edad se unió al taller junto a su mamá. Esta fue su primera vez en la marcha. Ambas hicieron una pausa para pensar en su información personal, características físicas, señas particulares y todos esos datos que, ante un escenario de desaparición, podrían olvidarse debido al nerviosismo y temor que se vive al denunciar el caso.

“Sentí un poco feo porque me dio miedo el hecho de pensar que en algún momento me pueda pasar que desaparezca, pero de alguna manera también fue reconfortante porque esto nos ayuda a concientizarnos y también a enfrentar esta cruda realidad”, añadió la joven que acompañó al contingente de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan que desapareció cuando salió de casa a la papelería.

Al igual que Pamela, también se unió a la elaboración de su Kit Forense Eva Galicia, una mujer que fue víctima de agresión sexual y cuyo caso ya dio “carpetazo” en la Fiscalía de CDMX. Sus agresores siguen libres e incluso se burlan de ella. Ahora ella busca estar segura y proteger a su hijo Isaac, de 6 años de edad, quien también armó el suyo.

“En Fiscalía me ha tocado que no se tienen datos, fechas o material necesario para empezar la búsqueda de personas de inmediato, por eso es importante hacerlo".

Laura, otra de las alumnas de la clase masiva del Kit Forense, señaló que desafortunadamente el país vive una situación compleja para las mujeres, por lo que es necesario tomar medidas “ante la ineficiencia de las autoridades”.

“Estoy harta de ver tanto sufrimiento, pero sobre todo de ver lágrimas de mujeres que no saben dónde están las otras (...) Hacer el kit adelanta los procesos, los tiempos; muchos ni siquiera saben su tipo de sangre”, dijo.

Durante las clases también estuvo presente Sofía, quien es víctima de amenazas de muerte por parte de su agresor; hasta la fecha no es investigado. La mujer de 37 años y madre de una niña ha tenido que mudarse en varias ocasiones; incluso ha vivido en refugios ante el constante acoso que vive. “Tengo miedo de que me desaparezcan”, reitera.

“(El Kit Forense) Es un preventivo para que, si en algún momento las amenazas de mi agresor llegan a ejecutarse, mi familia pueda encontrarme más rápido. Yo sé que las autoridades no me van a buscar, pero mi familia sí", asegura.

Si quieres conocer a detalle cómo hacer tu Kit Forense desde casa, aquí te dejamos la guía completa explicada por Becky Bios.

“Diseñé el Kit Forense de esta forma para que todas las personas puedan hacerlo (...) Me gustaría que nadie lo utilizara, que todos vuelvan a casa", finalizó.

