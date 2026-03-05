Kimberly y Karol: Alumnas de UAEM Desaparecen con 11 Días de Diferencia y son Halladas sin Vida

Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, eran jóvenes universitarias, pero con solo días de diferencia, las vidas e historias de las dos estudiantes de la UAEM enlutó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general por los hechos.

Las jóvenes, ambas de 18 años de edad eran alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahora sus casos son investigados por las autoridades y sus familias buscan que no queden impunes.

Según datos de Amnistía Internacional, entre enero y octubre de 2025, 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, mientras que 2 mil 901 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en México.

Karol Toledo Guzmán y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, 11 días de diferencia

Karol y Joselin no deben ser olvidadas. Desde su desaparición, sus familias, seres queridos y compañeros se movilizaron en busca de justicia y dar con los responsables de los feminicidios.

Kimberly Ramos

El primer caso que encendió las alertas en Morelos fue el de Kimberly Ramos Beltrán. Ella era estudiante de segundo semestre de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Su desaparición fue reportada el 20 de febrero de 2026, en Cuernavaca.

Kim salió de su domicilio y tomó el transporte público con el objetivo de llegar a su escuela y lo consiguió. En todo momento estuvo en contacto con su familia, a quienes avisó que ya estaba en la universidad. Ese fue el último contacto que tuvieron con ella.

A partir de ese momento comenzó la búsqueda, los días de angustia que aumentaban conforme seguía la vida. El 2 de marzo durante las tareas para dar con su paradero, encontraron un cuerpo en una zona boscosa; un día después se confirmó que era Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

Mientras la familia de Kimberly estaba a punto de recibir la noticia que les partió el alma, los padres de Karol comenzaron un viacrucis de dolor en la Fiscalía de Morelos, pues su hija desapareció.

Video: Fiscalía de Morelos Confirma Hallazgo sin Vida de Karol Toledo Gómez en Coatetelco

Karol Toledo

El segundo caso es el de Karol Toledo Gómez, quien fue vista por última vez el 2 de marzo cerca de su vivienda en Mazatepec. Sus papás hicieron la denuncia y de inmediato inició el operativo en toda la entidad para encontrarla.

La joven estudiaba el segundo semestre de la carrera de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, que es una sede regional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la zona sur de Morelos.

Debido a que recién se había confirmado el deceso de Kimberly Joselin, la urgencia por hallar a Karol se incrementó. Por lo que compañeros de la UAEM que participaron activamente en la búsqueda de la primera estudiante, de nueva cuenta salieron a las calles para dar con Karol.

Lamentablemente la historia se repitió: este jueves 5 de marzo durante las labores de búsquedas hallaron el cuerpo sin vida de una mujer. Las esperanzas de encontrarla con vida se esfumaron cuando la Fiscalía confirmó que se trataba de Karol Toledo Gómez.

Las autoridades no han informado si la desaparición y el feminicidio de ambas jóvenes están vinculados, más allá de que las dos eran estudiantes de la UAEM. No obstante, estos crímenes han preocupado a toda la comunidad. Hasta ahora solo hay una persona detenida.

Estudiantes de la UAEM exigen seguridad

En las inmediaciones de la presidencia municipal de Mazatepec, los estudiantes de la UAEM lanzaron consignas para exigir mayor seguridad. Durante la protesta, el alcalde Gilberto Orihuela Bustos, aseguró a los alumnos que “no están solos” y se comprometió a brindar mayor seguridad.

Asimismo, los estudiantes solicitaron extender los horarios del transporte público, debido a que muchos de ellos viven en comunidades lejanas y salen tarde de clases:

"Hay muy poca seguridad en la universidad y no hay cámaras. Y aparte el transporte, hay algunos alumnos que salen tarde de la universidad y a veces no tienen como transportarse a sus casas porque viven más lejos”, dijo una estudiante a N+ .

