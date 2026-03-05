Balacera Hoy en Iztapalapa: Asesinan a Dos Mujeres en la Colonia Pueblo Santa Cruz Meyehualco

Dos mujeres fueron asesinadas durante una balacera hoy 5 de marzo de 2026 en calles de la colonia Pueblo Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, CDMX; una de ellas, es una adulta mayor.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la avenida Cuauhtémoc y Manuel Altamirano, por lo que luego de escuchar las detonaciones, los vecinos pidieron ayuda a las autoridades a través del 911.

Al llegar los servicios de emergencias encontraron a dos mujeres lesionadas por impactos de arma de fuego, por lo que de inmediato aplicaron los protocolos para auxiliarlas. En el lugar, una adulta mayor de aproximadamente 60 años de edad murió.

En tanto, la segunda víctima de alrededor de 35 años de edad, aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladada de urgencia, no obstante, también se informó su fallecimiento a causa de la gravedad de las lesiones.

¿Cómo ocurrió el doble feminicidio en la alcaldía Iztapalapa?

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo el acordonamiento del lugar para resguardar los indicios que ayuden con el esclarecimiento del caso. Además, se entrevistaron con algunos vecinos de la zona para obtener más datos sobre el posible móvil del ataque.

Asimismo, dieron a conocer que dos sujetos en motocicleta se acercaron a las víctimas y les dispararon en varias ocasiones, presuntamente el arma que se usó para cometer el doble feminicidio es de grueso calibre.

Las cámaras del C2 y C5 captaron a los presuntos responsables de la balacera hoy en Iztapalapa, por lo que ya se desplegó un operativo de rastreo para dar con su paradero y presentarlos ante las autoridades. El doble feminicidio ocurre a unos días del 8M, una fecha en la que se exige el alto a la violencia contra las mujeres en México y el mundo.

