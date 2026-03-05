8M 2026: Así Estará el Clima Durante la Marcha por Día de la Mujer en CDMX y el Resto del País

La Marcha 8M 2026 en CDMX tendrá diversas consignas, no obstante, todas tienen el objetivo de exigir un alto a todas las formas de violencia que viven las mujeres todos los días. Debido a que es una movilización donde asisten miles de personas, es necesario que tomes precauciones, incluido cómo estará el clima que habrá el Día Internacional de la Mujer.

En esta edición los colectivos pedirán que se atiendan las demandas que hay en varios ámbitos donde prevalecen las agresiones en contra de las mujeres, así como aquellos casos que siguen sin obtener justicia.

Es importante destacar que la violencia hacía las mujeres no solos se limita a las agresiones físicas, ya que esta se ejerce y es visible de esta manera:

Estructural

Institucional

Económica

Sexual

Digital

Cultural

Política

Durante la Marcha 8M en CDMX, también se denunciará la precariedad laboral que enfrentan las trabajadoras, el despojo territorial y la gentrificación. Por está razón y ante los datos alarmantes de feminicidios, las mujeres salen a exigir una vida digna y libre de violencia.

De hecho, según datos de Amnistía Internacional, entre enero y octubre de 2025, 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, mientras que 2 mil 901 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en México.

La Marcha 8M en CDMX se realizará este domingo 8 de marzo de 2026, su recorrido será por las avenidas y calles principales de la ciudad en la alcaldía Cuauhtémoc. La ruta es la siguiente:

Inicio: Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma

Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma Recorrido: Los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo.

Los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo. Final: la Marcha 8M concluirá en el Zócalo de CDMX

Pero, ¿cómo estará el clima el domingo 8 de marzo en la CDMX?

Marcha 8M 2026: ¿Cuál será el clima el 8 de Marzo en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana se pronostica que el Frente Frío número 39, sea reforzado por una nueva masa de aire frío.

Además, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical. Aunque en varias entidades se prevén bajas temperaturas, no es el caso de la Ciudad de México.

Lo anterior, porque las condiciones climatológicas el 8 de marzo de 2026 en CDMX serán siguientes:

El día estará poco nuboso

Temperatura máxima: 26 grados

Temperatura mínima: 12 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Velocidad del viento: 5 a 10 km/h

Dirección del viento: Sur

Ráfaga de viento: 19 km/h

Por lo tanto, es importante que si acudes a la Marcha 8M 2026 en CDMX, lleves contigo protector solar, gorra, ropa fresca y si puedes, también un paraguas.

¿Cuál será el clima en general en el país durante el 8M?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante esta noche y la madrugada del lunes: sierras de Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costa occidental de la península de Baja California; costas de Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

