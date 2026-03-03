Noche de Primavera 2026: ¿Cuándo y en Qué Alcaldías Habrá Bailes Sonideros? Cartelera Completa
N+
El Festival Noche de Primavera 2026 tendrá muchas sorpresas para los asistentes, entre ellas, los bailes sonideros en toda la CDMX; estos son los detalles
COMPARTE:
El Festival Noche de Primavera 2026 es uno de los eventos más esperados por los capitalinos, ya que es la ocasión perfecta para pasar un rato agradable con sus seres queridos y presumir sus mejores pasos de baile con los sonideros en CDMX; estos son los detalles.
De acuerdo con las autoridades, el evento que organiza la Secretaría de Cultura local tiene como objetivo acercar conciertos de entrada libre de diversos estilos musicales a espacios públicos.
Noticia relacionada: Mundial 2026: Lista de Avenidas CDMX que se Adornarán con Ajolotes Gigantes y Balones en Flores
“El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público y la noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura”, expresó la titular de Cultura, Ana Francis López.
Es importante destacar que no solo habrá sonideros; es un festival con propuestas de diversos géneros musicales. Entre los artistas que se presentarán están Sonido Cóndor, La Tremenda Korte, Pablito Mix o Fat Hamster & Kang New, solo por mencionar algunos.
En esta edición se prevé que el espectáculo se realice en 20 sedes y participen 75 grupos y 450 artistas, en su mayoría mujeres. Pero ojo, porque también se contempla la participación de 18 invitados internacionales de países como:
- Alemania
- Argentina
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Corea
- Estados Unidos
- Filipinas
- Francia
- Marruecos
- Italia
- Nigeria
Prepara tu agenda porque el Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de marzo; estos son todos los grupos que estarán presentes.
¿Grupos y sedes del Festival Noche de Primavera 2026 CDMX?
Las actividades en el Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX son totalmente gratuitas y para todas las edades, por lo que podrás asistir con todas las personas que quieras.
Sin embargo, debes considerar que, al tratarse de eventos masivos, tienen que respetar las indicaciones de los organizadores para evitar un accidente y establecer un punto de encuentro en caso de que se pierdan de vista.
Además, no deben olvidar las gorras y ropa fresca, debido a que durante esas fechas las altas temperaturas están a tope. ¡No olviden hidratarse!
Es momento de que prepares el itinerario para bailar música sonidera, rock, música electrónica o techno. Esta es la cartelera completa del Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX:
Sábado 21 de marzo
Zócalo capitalino - Gran Baile de Sonideros y Sonideras - 12:00 a 24:00 horas
- Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
- Sonido Gallito
- Sonido Bongonee
- Fiesta Tropical
- Sonido ErreStar
- Sonido 69
- Sonido del amor
- Sonido Gatubela
- El junior ritmo y sorpresa
- Alis Pedraza la Sabanera
- Sonido Rumbero
- Sonido Superestrella
- Sonido Fostermanía
- Sonido Cóndor
Monumento a la Revolución - Rock clásico
- Los Lobos (EUA)
- Cecilia Toussaint
- Guillermo Briseño
- Kerigma
- Meme del Real
Monumento a Beethoven - Alternativo
- La Tremenda Korte
- Santiago Motorizado (Argentina)
- Bella Litsa (Estados Unidos)
- Los Hermanos Menores (Colombia)
- Black Panthera de (Brasil)
Kiosko Alameda - Fusión latina
- Amandititita
- Pablito Mix
- Pauli Bohemio
- La China Sonidera
- Piñata Protest
Plaza Manuel Tolsá - Electrónica
- Sickick (Canadá)
- Retro Cassetta (Marruecos)
- Tarsius (Filipinas)
- Fat Hamster & Kang New (Corea del Sur)
Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera
Colectivos de poesía y exponentes del hip hop como el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, uno de los íconos del hip hop y el freestyle en México, para hacer de esa esquina un punto de expresión de la voz y la palabra.
La Cañada en Los Dinamos - House - Techno (Rave + campamento) 16:00 horas a 6:00 am
- Dishype
- Bluecommand
- Los eclipses
- Sotomayor
- Centavrvs
- Evissimax
- Mari Sakurai
Domingo 22 de marzo
El Festival Noche de Primavera 2026 se extiende a toda la ciudad con "Cuícatl: La Ciudad que Suena", con 14 sedes, 25 grupos, 12 de ellos con fuerte presencia femenina, y 7 grupos internacionales. Prepárate para disfrutar del jazz, rock, electrónica, tradicional, reggae, ska, metal, experimental, pop, hip hop y reggaetón.
- Jeanette Macari
- Celso Duarte
- Laboratorios Moreno
- F-MACK
- Rockotitlán Chilli Stars
- Mirror Revelations
- Luisa Almaguer
- Ra La Culebra
- Antiánima
- Electrify
- She No More
- Cemican
- Mad Warriors
- Fat Hamster & Kang New
- Jorjais
- Xiuhtezcatl
- Cinthya Morado
- Yorka
- Francisco Lelo de Larrea
- Chechi de Marcos
- Olivia García
Toma nota, porque las sedes de esta extensión del Festival Noche de Primavera 2026 son las siguientes:
- Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón)
- Parque Tezozomoc (Azcapotzalco)
- Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)
- Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa)
- Palacio Postal
- Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc)
- Alameda Sur (Coyoacán)
- Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco )
- UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa)
- Foro Cultural (Magdalena Contreras)
- Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo)
- Plaza del Bolero (Tlalpan)
- FARO (Tláhuac)
Historias recomendadas:
- Caso Ana Karen: Hallan Muerta a Joven que Desapareció Luego de Tomar Mototaxi por App en Edomex
- Marcha 8M 2026: Horario, Ruta y Cuántos Contingentes y Colectivas Participarán en CDMX
- Marcha CNTE CDMX 2026: Maestros Anuncian Paro Nacional de 72 Horas, ¿Cuándo Inician Protestas?
EPP