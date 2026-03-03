Noche de Primavera 2026: ¿Cuándo y en Qué Alcaldías Habrá Bailes Sonideros? Cartelera Completa

El Festival Noche de Primavera 2026 es uno de los eventos más esperados por los capitalinos, ya que es la ocasión perfecta para pasar un rato agradable con sus seres queridos y presumir sus mejores pasos de baile con los sonideros en CDMX; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, el evento que organiza la Secretaría de Cultura local tiene como objetivo acercar conciertos de entrada libre de diversos estilos musicales a espacios públicos.

“El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público y la noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura”, expresó la titular de Cultura, Ana Francis López.

Es importante destacar que no solo habrá sonideros; es un festival con propuestas de diversos géneros musicales. Entre los artistas que se presentarán están Sonido Cóndor, La Tremenda Korte, Pablito Mix o Fat Hamster & Kang New, solo por mencionar algunos.

En esta edición se prevé que el espectáculo se realice en 20 sedes y participen 75 grupos y 450 artistas, en su mayoría mujeres. Pero ojo, porque también se contempla la participación de 18 invitados internacionales de países como:

Alemania

Argentina

Canadá

Chile

Colombia

Corea

Estados Unidos

Filipinas

Francia

Marruecos

Italia

Nigeria

Prepara tu agenda porque el Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de marzo; estos son todos los grupos que estarán presentes.

¿Grupos y sedes del Festival Noche de Primavera 2026 CDMX?

Las actividades en el Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX son totalmente gratuitas y para todas las edades, por lo que podrás asistir con todas las personas que quieras.

Sin embargo, debes considerar que, al tratarse de eventos masivos, tienen que respetar las indicaciones de los organizadores para evitar un accidente y establecer un punto de encuentro en caso de que se pierdan de vista.

Además, no deben olvidar las gorras y ropa fresca, debido a que durante esas fechas las altas temperaturas están a tope. ¡No olviden hidratarse!

Es momento de que prepares el itinerario para bailar música sonidera, rock, música electrónica o techno. Esta es la cartelera completa del Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX:

Sábado 21 de marzo

Zócalo capitalino - Gran Baile de Sonideros y Sonideras - 12:00 a 24:00 horas

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69

Sonido del amor

Sonido Gatubela

El junior ritmo y sorpresa

Alis Pedraza la Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía

Sonido Cóndor

Monumento a la Revolución - Rock clásico

Los Lobos (EUA)

Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Kerigma

Meme del Real

Monumento a Beethoven - Alternativo

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado (Argentina)

Bella Litsa (Estados Unidos)

Los Hermanos Menores (Colombia)

Black Panthera de (Brasil)

Kiosko Alameda - Fusión latina

Amandititita

Pablito Mix

Pauli Bohemio

La China Sonidera

Piñata Protest

Plaza Manuel Tolsá - Electrónica

Sickick (Canadá)

Retro Cassetta (Marruecos)

Tarsius (Filipinas)

Fat Hamster & Kang New (Corea del Sur)

Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera

Colectivos de poesía y exponentes del hip hop como el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, uno de los íconos del hip hop y el freestyle en México, para hacer de esa esquina un punto de expresión de la voz y la palabra.

La Cañada en Los Dinamos - House - Techno (Rave + campamento) 16:00 horas a 6:00 am

Dishype

Bluecommand

Los eclipses

Sotomayor

Centavrvs

Evissimax

Mari Sakurai

Domingo 22 de marzo

El Festival Noche de Primavera 2026 se extiende a toda la ciudad con "Cuícatl: La Ciudad que Suena", con 14 sedes, 25 grupos, 12 de ellos con fuerte presencia femenina, y 7 grupos internacionales. Prepárate para disfrutar del jazz, rock, electrónica, tradicional, reggae, ska, metal, experimental, pop, hip hop y reggaetón.

Jeanette Macari

Celso Duarte

Laboratorios Moreno

F-MACK

Rockotitlán Chilli Stars

Mirror Revelations

Luisa Almaguer

Ra La Culebra

Antiánima

Electrify

She No More

Cemican

Mad Warriors

Fat Hamster & Kang New

Jorjais

Xiuhtezcatl

Cinthya Morado

Yorka

Francisco Lelo de Larrea

Chechi de Marcos

Olivia García

Toma nota, porque las sedes de esta extensión del Festival Noche de Primavera 2026 son las siguientes:

Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón)

Parque Tezozomoc (Azcapotzalco)

Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)

Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa)

Palacio Postal

Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc)

Alameda Sur (Coyoacán)

Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco )

UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa)

Foro Cultural (Magdalena Contreras)

Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo)

Plaza del Bolero (Tlalpan)

FARO (Tláhuac)

