Marcha CNTE CDMX 2026: Maestros Anuncian Paro Nacional de 72 Horas, ¿Cuándo Inician Protestas?

La CNTE anunció nueva marcha y paro nacional de 72 horas para exigir mejores condiciones laborales en la CDMX, por lo que te contamos los detalles de estas movilizaciones.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esta nueva convocatoria tiene como objetivo reunir a los trabajadores magisteriales para tomar las principales calles de la ciudad.

La Asamblea Nacional Representativa (ANR) acordó en una reunión las diversas acciones que se llevarán a cabo durante su paro de labores.

“Ningún derecho se ha conquistado sin lucha”, indicaron en su reunión.

¿Cuándo y cómo será la Marcha CNTE 2026 en CDMX?

El magisterio informó que durante las movilizaciones externarán sus demandas, las cuales tienen como finalidad conseguir mejores condiciones laborales, entre ellas se encuentran:

Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO

Incremento salarial al 100% al sueldo base

Justicia social y estabilidad laboral

Según la CNTE, realizarán un paro nacional de 72 horas, el cual se llevará a cabo en las siguientes fechas:

18, 19 y 20 de marzo

Pero ojo, porque además los docentes planean una manifestación que iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de CDMX. La Marcha de la CNTE 2026 se realizará el 18 de marzo después de las 9:00 horas, una vez que concluya un mitin.

Hasta el momento no han informado cuáles son los estados donde podría haber afectaciones a las clases.

