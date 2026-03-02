Caso Ana Karen: Joven Pide Mototaxi de App para Regresar a Casa y Desaparece en Edomex

La desaparición de Ana Karen Nute Téllez, de 19 años de edad, tiene en alerta a las autoridades del municipio de San Antonio la Isla, Estado de México. Sus familiares y seres queridos piden ayuda para localizarla; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven pidió permiso a sus padres para asistir a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, así que luego de la convivencia solicitó un mototaxi de aplicación para volver a su casa.

Sin embargo, durante el trayecto a su domicilio, el viaje fue marcado como finalizado y Ana Karen no llegó a su destino. Ella ya no respondió sus mensajes y su celular dejó de tener comunicación.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes de una cámara de videovigilancia en las que aparece Ana Karen abordando una motocicleta conducida por un hombre que porta chamarra azul con detalles en color gris, así como una gorra en color negro.

En la grabación marca que son las 23:10 horas del sábado 28 de febrero, minutos después del último contacto con sus familiares.

A la petición de ayuda para dar con el paradero de Ana Karen Nute Téllez, se ha sumado el Ayuntamiento de San Antonio la Isla.

“La colaboración de nuestra comunidad es fundamental. Si tienes cualquier información que ayude a dar con su paradero, repórtalo de inmediato y comunícate a los números oficiales”, escribió en sus redes.

¿Quién es Ana Karen Nute Tellez?

Ana Karen Nute Téllez tiene 19 años de edad y vive en San Antonio la Isla, Estado de México.

Según su ficha de búsqueda, la joven mide 1.61 metros, su complexión es mediana, tiene cara ovalada y su cabello es negro a media espalda.

Ana también tiene labios delgados, tez morena clara, ojos café oscuro chicos y pómulos prominentes. Las señas particulares de Ana Karen Nute Téllez son:

Tatuaje en la muñeca izquierda de unas flores y mariposas.

Tatuaje en el antebrazo derecho de un rosario en forma de corazón y una mariposa.

Lunar bajo la mejilla derecha.

El día que desapareció vestía palazzo negro, saco gris, huaraches color beige y portaba sus lentes graduados dorados de metal.

