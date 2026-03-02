Marcha 8M 2026: Horario, Ruta y Cuántos Contingentes de Mujeres Habrá en CDMX

La Marcha 8M en CDMX este 2026 tendrá diversas consignas para exigir un alto a todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Por ello, la coordinación de la movilización dio a conocer los detalles de la protesta que se llevará a cabo el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con las organizadoras integrantes de disidencias, colectivas y organizaciones sociales, políticas y sindicales, en esta edición también saldrán a alzar la voz para pedir que las mujeres puedan vivir dignamente y libres de violencia.

“Denunciamos todas las formas de violencia contra las mujeres —estructural, institucional, económica, sexual, digital, cultural y política— y la persistente falta de acceso a la justicia”, indicó la coordinación 8M.

Lo anterior, porque según datos de Amnistía Internacional, entre enero y octubre de 2025, 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, mientras que 2 mil 901 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en México.

Además de exigir justicia en los casos relacionados con las agresiones y violencia que viven las mexicanas, durante la Marcha 8M en CDMX, se denunciará la precariedad laboral que enfrentan las trabajadoras, el despojo territorial y la gentrificación.

También la criminalización de la protesta social, persecución contra activistas y defensoras de derechos humanos, así como la violencia que viven personas migrantes e indígenas.

“Convocamos a la movilización del 8 de marzo porque no llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga”, aseguraron.

¿Horario y Ruta de la Marcha 8M en CDMX 2026?

Durante una conferencia de prensa las integrantes de colectivas y organizaciones feministas, indicaron que en la Marcha 8M en CDMX de este 2026, las consignas centrales son las siguientes:

¡Ni una menos! ¡Alto a los feminicidios!

¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!

¡40 horas ya!

La Coordinación informó que para la Marcha 8M en CDMX en 2026, se prevé la participación de aproximadamente 9 contingentes de mujeres, cuyo orden es el siguiente:

1.- Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes

2.- Descubierta con manta: compañeras por organización de convocantes del 8M 2026

3.- Mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivos trans de la diversidad sexual y de género

4.- Personas con discapacidad

5.- Comunidad universitaria

6.- Organizaciones urbano popular

7.-Organizaciones sindicales

8.- Organizaciones de la sociedad civil

9.- Organizaciones políticas

La Marcha 8M en CDMX se realizará este domingo 8 de marzo de 2026, su recorrido será por las avenidas y calles principales de la ciudad. La ruta es la siguiente:

Inicio: Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma

Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma Recorrido: Los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo.

Los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo. Final: la Marcha 8M concluirá en el Zócalo de CDMX

Ahora bien, es necesario que tomes en cuenta que hay diversos contingentes y algunos de ellos planearon actividades previas, sin embargo, el horario general de la Marcha 8M en CDMX es este:

Concentración : a partir de las 11:30 horas

: a partir de las 11:30 horas Salida de primer contingente: 12:00 horas

Ojo, porque algunas colectivas separatistas y de víctimas han convocado desde las 9:00 o 10:00 horas en puntos como el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

