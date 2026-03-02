Ley Valeria: ¿En Qué Consiste y Cómo Castiga el 'Stalking' o Acecho en México?
La Ley Valeria es una reforma legislativa para tipificar el acecho o 'stalking' como un delito autónomo, pero, ¿qué significa y cómo serán las sanciones para las personas infractoras?
La Ley Valeria es una reforma al Código Penal Federal con la finalidad de sancionar el “Stalking” o acecho en México, como un delito autónomo, pero, ¿en qué consiste y cómo se aplicarán las penas?
De acuerdo con el dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados, se busca cerrar el vacío legal que dejaba sin castigo a aquellas personas que siguen, vigilan o acosan en reiteradamente a una persona sin su consentimiento, provocando afectaciones a su tranquilidad y salud mental.
“Impone sanciones a quien con fines lascivos acose o intimide por cualquier medio de manera reiterada a una persona. Asimismo, sanciona a quien realice actos de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o de intimidación”, dice el documento
Ahora bien, la aprobación de la Ley Valeria significa un paso enorme y decisivo para proteger a las personas que son víctimas del Stalking en todo México. Previamente sólo nueve estados habían tipificado ya este delito:
- Guanajuato
- Tamaulipas
- Coahuila
- Nuevo León
- Querétaro
- Estado de México
- Colima
- Guerrero
- Oaxaca
A diferencia del acoso sexual, donde existe una connotación lasciva, el stalking o acecho, se centra en las siguientes característica:
- Conducta obsesiva, repetitiva y no deseada que altera la paz y seguridad de una persona. Ojo, porque dichos actos se pueden presentar de manera presencial o en medios digitales.
¿Por qué se llama “Ley Valeria”?
La “Ley Valeria” que castiga el Stalking o acecho es por Valeria Macías, una maestra y promotora cultural que fue acechada durante 5 años por uno de sus alumnos sin que las autoridades pudieran actuar debido a la falta de tipificación de este delito.
El caso se volvió viral porque fue la docente quien a través de sus redes sociales denunció el acoso que vivía prácticamente todos los días.
"David sigue creando cuentas falsas para enviarme cosas, compra chips de celular distintos para marcarme y enviarme Whatsapps”, aseguró en un video.
Cuando Valeria Macías acudió a denunciar ante las autoridades de Nuevo León, le indicaron que sería un proceso complicado debido a que no había agresiones de por medio.
"Es increíble pensar que tiene que llegar una agresión física, una violación, golpes o incluso a que te maten para que la policía pueda hacer algo”, dijo la profesora en sus redes sociales
A pesar de que contaba con una denuncia, el joven seguía con el “stalking” en contra de su profesora. Fue hasta noviembre de 2021 cuando David “C”, presunto agresor y acosador de Valeria Macías, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y trasladado al Penal Número 2 del estado.
¿Cuáles son las sanciones de la Ley Valeria?
La Ley Valeria define el acecho como la acción de vigilar, perseguir, observar o intentar comunicarse de forma insistente y sin consentimiento con otra persona. Para considerarse un delito también se toman en cuenta:
- Reiteración
- Falta de consentimiento
- Alteración de la vida de la víctima (ansiedad, miedo, modificación de rutinas)
Por está razón, la Ley Valeria castiga el stalking o acecho de la siguiente manera:
- Dos a cuatro años de prisión
- Hasta 400 días de multa
- La pena aumentará si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad. También la agravante considera si existe una relación de poder o confianza entre el agresor y la víctima
