Ley Valeria: ¿En Qué Consiste y Cómo Castiga el 'Stalking' o Acecho en México?

La Ley Valeria es una reforma al Código Penal Federal con la finalidad de sancionar el “Stalking” o acecho en México, como un delito autónomo, pero, ¿en qué consiste y cómo se aplicarán las penas?

De acuerdo con el dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados, se busca cerrar el vacío legal que dejaba sin castigo a aquellas personas que siguen, vigilan o acosan en reiteradamente a una persona sin su consentimiento, provocando afectaciones a su tranquilidad y salud mental.

Noticia relacionada: Nueva Jornada Laboral de 40 Horas: Así Quedan los Días de Descanso a la Semana

“Impone sanciones a quien con fines lascivos acose o intimide por cualquier medio de manera reiterada a una persona. Asimismo, sanciona a quien realice actos de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o de intimidación”, dice el documento

Ahora bien, la aprobación de la Ley Valeria significa un paso enorme y decisivo para proteger a las personas que son víctimas del Stalking en todo México. Previamente sólo nueve estados habían tipificado ya este delito:

Guanajuato

Tamaulipas

Coahuila

Nuevo León

Querétaro

Estado de México

Colima

Guerrero

Oaxaca

A diferencia del acoso sexual, donde existe una connotación lasciva, el stalking o acecho, se centra en las siguientes característica:

Conducta obsesiva, repetitiva y no deseada que altera la paz y seguridad de una persona. Ojo, porque dichos actos se pueden presentar de manera presencial o en medios digitales.

Video: Investigan Presunto Acoso de Profesor a Alumna en Preparatoria de Puebla

¿Por qué se llama “Ley Valeria”?

La “Ley Valeria” que castiga el Stalking o acecho es por Valeria Macías, una maestra y promotora cultural que fue acechada durante 5 años por uno de sus alumnos sin que las autoridades pudieran actuar debido a la falta de tipificación de este delito.

El caso se volvió viral porque fue la docente quien a través de sus redes sociales denunció el acoso que vivía prácticamente todos los días.

"David sigue creando cuentas falsas para enviarme cosas, compra chips de celular distintos para marcarme y enviarme Whatsapps”, aseguró en un video.

Cuando Valeria Macías acudió a denunciar ante las autoridades de Nuevo León, le indicaron que sería un proceso complicado debido a que no había agresiones de por medio.

"Es increíble pensar que tiene que llegar una agresión física, una violación, golpes o incluso a que te maten para que la policía pueda hacer algo”, dijo la profesora en sus redes sociales

A pesar de que contaba con una denuncia, el joven seguía con el “stalking” en contra de su profesora. Fue hasta noviembre de 2021 cuando David “C”, presunto agresor y acosador de Valeria Macías, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y trasladado al Penal Número 2 del estado.

¿Cuáles son las sanciones de la Ley Valeria?

La Ley Valeria define el acecho como la acción de vigilar, perseguir, observar o intentar comunicarse de forma insistente y sin consentimiento con otra persona. Para considerarse un delito también se toman en cuenta:

Reiteración

Falta de consentimiento

Alteración de la vida de la víctima (ansiedad, miedo, modificación de rutinas)

Por está razón, la Ley Valeria castiga el stalking o acecho de la siguiente manera:

Dos a cuatro años de prisión

Hasta 400 días de multa

La pena aumentará si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad. También la agravante considera si existe una relación de poder o confianza entre el agresor y la víctima

Historias recomendadas:

EPP