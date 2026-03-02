La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México explicó hoy, 2 de marzo de 2026, sobre lo que pasará con la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que este martes 3 de marzo se anunciará la aprobación de la jornada laboral de 40 horas. pic.twitter.com/wlciNHst80 — NMás (@nmas) March 2, 2026

En conferencia de prensa hoy, Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó que el objetivo que se plantea es la reducción de la fatiga y los accidentes laborales para "contar con personas de mayor descanso y que esto se haga a través de una semana de 40 horas".

Esta aprobación ya será anunciada el día de mañana, presidenta, se contó con la aprobación de manera unánime en lo general en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, decir que esto cumple con el compromiso número 60 que la presidenta estableció para los 100 compromisos del segundo piso de la transformación.

El secretario del Trabajo informó que la reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral se dará de manera gradual a partir del próximo año.

La reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral se dará de manera gradual a partir del próximo año, informó el secretario de Trabajo. pic.twitter.com/b2fISNyVkj — NMás (@nmas) March 2, 2026

La reforma para la reducción de la jornada laboral será publicada mañana, 3 de marzo de 2026, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Jornada Ordinaria y días de descanso

La jornada ordinaria se mantiene en ocho horas.

Si trabajas 8 horas al día, deberás tener dos días de descanso.

Se hace efectivo mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo.

Se garantizan jornadas de trabajo dignas.

Jornada Extraordinaria

Se establecen 12 horas extraordinarias para trabajar de manera voluntaria.

Se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples, mismos que anteriormente no existían.

En el nuevo esquema, las horas extra se contabilizan a partir de la hora 41 (no de la 49), lo que implica un aumento en el ingreso de quien recurra a las horas extra.

Se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad.

Reducción de la jornada laboral

El Congreso de la Unión aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La jornada laboral se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas.

Durante el 2026 iniciaría el periodo de transición y en enero 2027 inicia la primera disminución.

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas.

En la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad.

Se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples.

En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

