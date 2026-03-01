Shakira Rompe Récord de Asistencia en Concierto en el Zócalo 2026; ¿Cuántas Personas Acudieron?

El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo 2026 rompió récord con la asistencia de 400 mil fans, quienes corearon canciones como "Hips Son't Lie" y "Te Felicito".

La cifra de congregación más alta la ostentaba la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, que se presentó en la Plaza de la Constitución en 2023 ante 300 mil personas. En segundo lugar se encuentra Grupo Firme, que en 2022 juntó 280 mil pesos.

Al ser esta la segunda ocasión que la colombiana ofrece un show en el Zócalo, la primera cifra que batió fue la propia. El 27 de mayo del 2007, cuando la Ciudad de México aún se llamaba Distrito Federal, convocó a más de 200 mil fans.

El show empezó pasadas las 20:30 horas con la canción "La Fuerte", a lo que siguieron hits como "Girl Like Me" y "Don't Bother".

El gobierno capitalino colocó, además del escenario principal, pantallas en diversos puntos del Centro Histórico y en el Monumento a la Revolución.

Para este evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que desplegó 3 mil 800 policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, y Participación Ciudadana y Prevención del Delito; quienes estarán apoyados de 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Video: Así Se Ve Desde el Aire el Concierto de Shakira en Zócalo de la CDMX

Historias recomendadas:

Empujones y Jaloneos Entre Comerciantes y Policías Previo a Concierto de Shakira en CDMX: Video

“Prometo Darles Todo”: Shakira Manda Mensaje a Fans que Asistirán a Concierto del Zócalo

