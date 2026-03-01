“Prometo Darles Todo”: Shakira Manda Mensaje a Fans que Asistirán a Concierto del Zócalo

A pocas horas de que el corazón de la Ciudad de México se convierta en el escenario del cierre de su gira, Shakira compartió un mensaje cargado de emotividad a través de sus redes sociales. La colombiana confesó experimentar sentimientos encontrados ante el final de este ciclo en territorio mexicano, al que describió afectuosamente como su hogar.

Ambiente de Fiesta Inunda el Zócalo Antes del Concierto Gratuito de Shakira en CDMX

"Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México", expresó la cantante, quien no ocultó su asombro al ver las imágenes de los seguidores que han acampado en la Plaza de la Constitución desde hace dos días para asegurar un lugar frente al escenario.

Promete darlo todo

Consciente de la entrega de su audiencia, la intérprete de Barranquilla aseguró estar siguiendo el pulso de la plaza en tiempo real. "Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí", señaló en su cuenta de X, antes de comprometerse a una entrega total durante la jornada nocturna.

Cientos de Fans Acamparon en el Zócalo para Disfrutar del Concierto Gratuito de Shakira

"Esta noche prometo darles todo", sentenció la artista, quien además mostró un gesto de cuidado hacia sus fans al pedirles que se mantengan bien hidratados durante la larga espera bajo el sol del primer cuadro capitalino.

