¿Mañana 2 de Marzo 2026 Hay Clases? ¿Es Festivo? SEP Confirma Cierre de Escuelas Este Día

Lueg de un día de asueto que devino en puente para las y los estudiantes de nivel básico, hay dudas de si este lunes 2 de marzo 2026 hay clases o se suspenden. "¿Es festivo?" es una de las preguntas recurrentes en tendencia y en N+ te explicamos qué es lo que dice el calendario de la SEP.

Este viernes se llevó a cabo junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), de las cinco previstas en el calendario escolar para este año, por lo que han aumentado las dudas de si seguirá el descanso. Sobre todo, a unos días de que comiencen las esperadas vacaciones de Semana Santa.

Video: Suspensión de Clases en Tlaxcala por Incendio de Relleno Sanitario en San José Chiapa

¿Hay clases mañana 2 de marzo 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 2 de marzo 2026 no se tiene contemplada la suspensión de clases a nivel nacional, ni estatal.

Luego de semanas en las que se anunciaron suspensiones focalizadas debido a temas de inseguridad, casos de sarampión y bajas temperaturas, este inicio de mes habrá actividades escolares con normalidad.

¿Es feriado el 2 de marzo 2026?

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo (LFT), que es la legislación máxima en temas de laborales para México, no contempla que este 2 de marzo sea un día festivo, aunque durante el mes sí habrá un asueto.

A diferencia de otras semanas, en esta ocasión no será un megapuente, tras el descanso para estudiantes por CTE, aunque en el resto del año sí se prevén otros fines de semana largos.

Video: Reanudan Clases en Jalisco Tras Desactivar el Código Rojo

¿Cuándo hay cierre de escuelas en marzo 2026?

Se prevé que sea el lunes 16 de marzo 2026 cuando haya cierre de escuelas, además de descanso para el cuepro docente y administrativo, debido a que es un día feriado oficial, marcado por la LFT en su artículo 74. En dicha fecha se recorre la conmemoración por el natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo.

Cabe recordar que el 17 de enero del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso que reformó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para modificar las fechas de descanso obligatorio para los trabajadores.

Esto sucedió durante el gobierno de Vicente Fox, quien el 27 de enero del mismo año publicó otro decreto para establecer estos cambios en el Calendario Oficial, los cuales entraron en vigor un año después, en 2007.

"Que el 17 de enero del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificar las fechas de descanso obligatorio en las conmemoraciones de los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre.

"Que el decreto mencionado tiene por objeto establecer tres fines de semana largos a efecto de implementar un nuevo mecanismo de promoción turística que favorezca el mercado nacional".

Por tal motivo -y como lo marca el artículo 75 de la misma legislación- las personas trabajadoras que sean cnonvocadas a sus centros de trabajo en dicha fecha deberán ser remuneradas con un pago triple, es decir, su pago diario normal y otro doble.

Calendario escolar de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026. Imagen: Captura

HIstorias recomendadas:

¿Cuándo Salen los Niños de Vacaciones en Marzo 2026? A Partir de Este Día Cierran Escuelas SEP

Ley Seca en CDMX HOY: Confirman Suspensión de Venta de Alcochol por Concierto de Shakira

DMZ

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado