Ley Seca en CDMX Mañana: Confirman Suspensión de Venta de Alcochol por Concierto de Shakira

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México confirmó que este domingo 1 de marzo 2026 habrá ley seca debido al concierto de Shakira en el Zócalo. ¿Dónde y a qué hora aplicará la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas? En N+ te contamos el horario y alcaldía en la que habrá suspensión.

La presentación de "La Loba" en la Plaza de la Constitución ha generado gran expectativa y proyecciones estiman que pueda romper el récord de asistencia en conciertos gratuitos en el Centro Histórico capitalino, impuesto por Los Fabulosos Cadillacs en 2023.

Y es por la misma congregación de público esperada que se ha anunciado la aplicación de vacunas contra sarampión.

Video: ¡Shakira, Shakira! Todo Listo para el Concierto Gratuito de la Colombiana en la Ciudad de México

¿Dónde habrá ley seca en CDMX mañana 1 de marzo 2026?

De acuerdo, con la publicación realizada en la Gaceta de la Ciudad de México, la medida aplicará de las 14:00 a las 23:00 horas de este domingo 1 de marzo 2026, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico.

En el acuerdo oficial se establece que se exceptúa de la prohibición, "única y exclusivamente", para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos con giro de impacto vecinal previstos en el articulo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, es decir:

Salones de fiestas

Restaurantes

Establecimientos de hospedaje

Clubes privados

Salas de cine

Teatros

Auditorios

"La venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos mercantiles deberá entenderse como suspendida", subraya la publicación.

Por tal motico, se asever que toda persona que ignore la prohibición, será remitida al Juzgado Civico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda.

Nota relacionada: Shakira en el Zócalo 2026: ¿Cómo Fue Su Primer Concierto Gratuito en México en 2007?

¿Cuál es la multa por romper la ley seca en CDMX

En septiembre 2025, el monto a pagar por la multa de incumplimiento de la ley seca subió de los 2 mil 375.94 pesos a 3 mil 394.20 pesos. Un año antes el costo por no respetar la Ley Seca en CDMX ascendía de los 2 mil 020 pesos hasta los 2 mil 886 pesos. Lo que representa un aumento de entre 355 pesos y 508 pesos.

La Ley de Cultura Cívica establece que en caso de ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, el infractor podría ser acreedor a la multa -antes descrita- o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 y 18 horas.

Video: Concierto Shakira Zócalo 2026: ¿Vas a Ir? Horarios Especiales del Metrobús y Estaciones Cerradas

Historias recomendadas:

Sorprende Shakira en su Último Show en el Estadio GNP con ‘Dónde Estás Corazón’

Shakira en Zócalo CDMX: Calles Cerradas y Vías Alternas por Concierto Gratis de la Colombiana



DMZ

Tu prueba Premium ha finalizado