¿Qué Estaciones del Metro de la CDMX Están Cerradas Hoy 1 de Junio 2026?
Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas
Foto: Cuartoscuro.
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¿Usas el Metro CDMX? Este 1 de junio, estaciones de la Línea 2 están cerradas por obras. Infórmate sobre las alternativas para llegar a tu destino sin contratiempos.
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PorRedacción N+
En caso de que uses el Metro de la Ciudad de México para trasladarte a diversos puntos en la capital del país, enN+ te compartimos qué estaciones están cerradas este lunes 1 de junio de 2026.
Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas, ya sea por factores como la lluvia, el arrojo de objetos en vías y problemas en el servicio eléctrico. Eso retrasa o provoca la suspensión del servicio.
Por eso, aquí te informamos cuáles son y cuándo terminarán los cierres temporales, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
¿Qué estaciones están cerradas hoy lunes 1 de junio?
Desde el viernes 29 de mayo, el Metro de la CDMX ha registrado cierres en estaciones de la Línea 2, también conocida como Línea Azul.
De acuerdo con la información oficial, la Línea 2 funciona este lunes 1 de junio en dos tramos independientes: de Tasqueña a Xola con servicio normal en ambos sentidos, al igual que de Pino Suárez a Cuatro Caminos.
Las estaciones que permanecen cerradas son:
Viaducto
Chabacano
San Antonio Abad
Portales
Nativitas
Zócalo/Tenochtitlan
Esta situación se prolongará en la Línea Azul durante el 2 y el 3 de junio. Se prevé que el 4 de junio todo se normalice a partir de las 5:00 horas.
Para facilitar la movilidad de los usuarios entre las estaciones afectadas, se programó apoyo gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.
Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, consultar los avisos en estaciones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.
¿Por qué hay cierres en estaciones?
En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX detallaron que los cierres son debido a los trabajos para la transformación de la Calzada de Tlalpan.
Detallaron que se concluirán trabajos pendientes como: iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado, así como el mantenimiento general de la Línea 2.
Estas obras se aceleraron debido a las mejoras en el servicio por el Mundial 2026 que se inaugurará en la capital del país el 11 de junio con el partido de México contra Sudáfrica.
#AvisoMetro: Derivado de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, realizados por la @SOBSECDMX, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del 4 de junio, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino… pic.twitter.com/b0m5EUrc9i