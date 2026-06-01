¿Qué Estaciones del Metro de la CDMX Están Cerradas Hoy 1 de Junio 2026?

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

Metro CDMXFoto: Cuartoscuro.

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¿Usas el Metro CDMX? Este 1 de junio, estaciones de la Línea 2 están cerradas por obras. Infórmate sobre las alternativas para llegar a tu destino sin contratiempos.

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