¿Hay Doble No Circula 1 de Junio por Contingencia? Confirman Restricción en CDMX y Edomex

Arranca un nuevo mes y debido a que las temperaturas van en aumento y la calidad de aire no es buena, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este lunes 1 de junio 2026 en CDMX y Edomex, así sabrás qué carros y engomados no circulan por el programa de restricción vehicular.

El pasado mes de mayo fue bueno en cuanto a los bajos niveles de contaminación, ya que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) no se vieron en la necesidad de implementar la fase 1 de contingencia en el CDMX y Edomex, por ende el Doble No Circula se ha mantenido desactivado.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve muy probable la posibilidad de que la CAMe mantenga las medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy ni para este lunes en el Valle de México, por ello te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Haby Doble No Circula lunes 1 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 1 de junio 2026.

Hoy No Circula 1 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 1 de junio 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 o 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Aunque hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 1 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este lunes.

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