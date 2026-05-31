Ciclón Boris: ¿Cómo Va su Formación Frente a Playas de México Hoy, Domingo 31 de Mayo?

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la posible formación de un ciclón tropical frente a las costas del Pacífico mexicano durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, una zona de baja presión ubicada al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas mantiene 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días. En caso de evolucionar a tormenta tropical, el sistema recibiría el nombre de “Boris”.

El SMN detalló que este fenómeno podría convertirse en el segundo ciclón tropical de la temporada 2026 en el océano Pacífico, debido a que otro sistema con potencial ciclónico ya es vigilado frente a Baja California Sur.

La dependencia informó que la primera tormenta tropical del año llevaría el nombre de “Amanda”, sistema que actualmente se mantiene como zona de baja presión al suroeste de Baja California Sur. Presenta 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y aumentó a 90 por ciento en siete días.

Sin embargo, autoridades meteorológicas señalaron que este fenómeno no afectará territorio mexicano debido a su trayectoria y distancia de las costas nacionales.

¿Cuántos huracanes se pronostican para este 2026?

Para la temporada 2026, en el océano Pacífico se pronostican de nueve a 10 tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 o 2 y entre cuatro y cinco huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5.

Cabe destacar que los huracanes se clasifican mediante la escala Saffir-Simpson, la cual mide la velocidad máxima sostenida de sus vientos y divide a los ciclones tropicales en cinco categorías.

La categoría 1 registra vientos de 119 a 153 kilómetros por hora y puede provocar daños en árboles, arbustos y viviendas móviles. En tanto, la categoría 5 supera los 249 kilómetros por hora y representa un nivel catastrófico con destrucción severa de estructuras.

¿Cómo se llaman los ciclones de 2026?

La lista oficial de nombres para los ciclones y huracanes del Pacífico en 2026 es la siguiente:

• Amanda

• Boris

• Cristina

• Douglas

• Elida

• Fausto

• Genevieve

• Hernán

• Iselle

• Julio

• Karina

• Lowell

• Marie

• Norbert

• Odalys

• Polo

• Rachel

• Simón

• Trudy

• Vance

• Winnie

• Xavier

• Yolanda

• Zeke

Estos nombres son asignados conforme los sistemas alcanzan la categoría de tormenta tropical y se reutilizan en ciclos de seis años.