Ciclón Boris: ¿Cómo Va su Formación Frente a Playas de México Hoy, Domingo 31 de Mayo?

De evolucionar a ciclón tropical, el fenómeno podría generar afectaciones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; autoridades mantienen vigilancia

Ciclones en México. Foto: ConaguaCiclones en México. Foto: Conagua

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