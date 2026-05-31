Ola de Calor No Cede en México Hoy 31 de Mayo: ¿Cuáles Son los Estados Afectados con Hasta 45°?

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana este domingo

Estados de México con Ola de calor hoy 31 de mayo 2026Foto: Cuartoscuro | Archivo
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