Ola de Calor No Cede en México Hoy 31 de Mayo: ¿Cuáles Son los Estados Afectados con Hasta 45°?

Las altas temperaturas seguirán en varios estados del país, pues, pese a que otros fenómenos generarán lluvia, la ola de calor no cede en México este domingo 31 de mayo 2026. Conoce aquí en qué estados habrá hasta 45°.

Previamente, te dimos a conocer que se acerca el que sería el primer ciclón de la temporada en el Pacífico, además de que se prevén lluvias en la mitad del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ola de Calor Provoca Incremento y Desabasto Temporal de Hielo en Querétaro

¿Dónde golpea la ola de calor hoy?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio nacional mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana,

Con dichas condiciones, prevalecerá la onda de calor en los siguientes estados:

Durango (oeste).

Sinaloa (norte, centro y sur).

Zacatecas (sur).

Nayarit (norte y sur).

Jalisco (centro y sur).

Colima (este y sur).

Michoacán (norte y suroeste).

Guerrero (oeste y sur).

Oaxaca (sureste).

Chiapas (centro).

De acuerdo con la agencia federal, la onda de calor finalizará a partir de este día en el estado de Morelos.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo en México hoy 31 de mayo 2026?