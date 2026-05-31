Ola de Calor No Cede en México Hoy 31 de Mayo: ¿Cuáles Son los Estados Afectados con Hasta 45°?
Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana este domingo
Foto: Cuartoscuro | Archivo
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PorRedacción N+
Las altas temperaturas seguirán en varios estados del país, pues, pese a que otros fenómenos generarán lluvia, la ola de calor no cede en México este domingo 31 de mayo 2026. Conoce aquí en qué estados habrá hasta 45°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio nacional mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana,
Con dichas condiciones, prevalecerá la onda de calor en los siguientes estados:
Durango (oeste).
Sinaloa (norte, centro y sur).
Zacatecas (sur).
Nayarit (norte y sur).
Jalisco (centro y sur).
Colima (este y sur).
Michoacán (norte y suroeste).
Guerrero (oeste y sur).
Oaxaca (sureste).
Chiapas (centro).
De acuerdo con la agencia federal, la onda de calor finalizará a partir de este día en el estado de Morelos.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo en México hoy 31 de mayo 2026?
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Colima (este), Michoacán (suroeste) y Guerrero (noroeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).