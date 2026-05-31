Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 31 de Mayo 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 31 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

19:10 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Circulación intermitente en ambos sentidos, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

19:06 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 62, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución.

19:04 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Continúa carga vehicular en dirección Isla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

18:44 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 75, dirección CDMX. Reducción. El accidente ha sido atendido.

18:34 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 53 (poblado de Tres Marías) dirección CDMX. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

18:33 Horas. En Michoacán se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 046+000, de la carretera Maravatio - Zapotlanejo, con dirección a La Mina, Mich. Atienda indicación vial.

18:26 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 173, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

18:20 horas. En Chihuahua se registra cierre total de circulación por presencia accidente cerca del km 1041+995, de la carretera Chihuahua - Ciudad Juárez, con dirección a Ciudad Juárez. Atienda indicación vial.

17:44 horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 180+500, de la carretera Amozoc-Perote, tramo Los Reyes-Zacatepec. Atienda indicación vial.

17:40 horas. En Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVia cerca del km 083+500, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca, con direccion a Puebla. Atienda indicación vial.

17:26 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 83. Cierre a la circulación en ambos sentidos por servicios periciales y maniobras de grúa para el retiro de tracto camión siniestrado.

17:35 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 75, dirección Veracruz. El incidente ha sido atendido.

17:30 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidentes.

17:06 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 110, dirección Isla. El incidente ha sido atendido.

16:49 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección Isla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

16:45 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 17, dirección Veracruz. El incidente ha sido atendido.

16:38 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente.

16:27 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 36, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

16:03 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 17, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de incidente (camión de carga con falla mecánica). Maneja con precaución.

15:49 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 020+100, de la carretera Fortín-Conejos, con dirección a Totutla, Ver. Atienda indicación vial.

15:46 horas. En Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVia cerca del km 289+900, de la carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz, con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial.

15:19 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 289, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

14:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 289, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.

14:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 83. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura de tracto camión).

14:34 horas. En Sonora tras accidente cerca del km 078+700, de la carretera Sonoyta - San Luis Río Colorado, con dirección a San Juan Río Colorado. Maneje con precaución.

14:31 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

14:08 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 112, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (incendio de tracto camión). Maneja con precaución.

12:53 horas. En Sonora se registra cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 078+700, de la carretera Sonoyta - San Luis Río Colorado, con dirección a San Juan Río Colorado. Atienda indicación vial.

12:48 horas. En Edomex se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 090+300, de la carretera Panamericana . Atienda indicación vial.

12:19 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 110, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

12:18 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Se restablece la circulación en contraflujo por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

12:08 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, del km 194 al 207, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

11:43 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Cierre a la circulación en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

08:56 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 109, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular.

08:53 horas. En Jalisco se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 118+100, de la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara con ramal a Yahualica, con dirección a Lagos de Moreno. Atienda indicación vial.

08:40 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 207, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

08:35 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 31, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

08:05 horas. En Michoacán tras presencia de personas, cerca del km 060+500, de la carretera Acalpican-Manzanillo. Maneje con precaución.

07:44 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 53, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).

07:31 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 31, dirección La Tinaja. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

07:14 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 110, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

06:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 53, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente.

04:16 horas. Se restablece la circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 22, dirección Tijuana, tras la atención de un accidente.

03:50 horas. Se restablece la circulación en la autopista Isla–Acayucan, km 181, dirección Isla, tras la atención de un incidente.

03:08 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Isla–Acayucan, km 181, dirección Isla, por falla mecánica de un tractocamión.

02:22 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 79, dirección CDMX, tras la atención del accidente.

02:10 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 31, dirección La Tinaja, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

02:07 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 79, dirección CDMX, por salida del camino de un vehículo.

01:51 horas. Se restablece la circulación en el Libramiento Cuernavaca, km 88, dirección Acapulco, tras la atención del accidente.

00:33 horas. Se restablece la circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 12, dirección Tijuana, tras atención de un accidente.

00:47 horas. Se restablece la circulación en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 17, dirección Cosoleacaque, luego de la atención de un incidente.

00:52 horas. Se registra reducción de carriles en el retorno de la autopista Tijuana–Ensenada, km 22, dirección Tijuana, por atención de un choque frontal.

01:11 horas. Se registra reducción de carriles laterales y en la gasa de salida a Plaza Galerías en el Libramiento Cuernavaca, km 88, dirección Acapulco, por atención de un accidente.

01:25 horas. Se restablece la circulación en la autopista Las Choapas–Ocozocoautla, km 99, en ambos sentidos, tras la atención del accidente.

01:51 horas. Se restablece la circulación en el Libramiento Cuernavaca, km 88, dirección Acapulco, tras la atención del incidente.

02:07 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 79, dirección CDMX, por salida del camino de un vehículo.

02:10 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 31, dirección La Tinaja, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

02:22 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 79, dirección CDMX, tras la atención del accidente.

03:08 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Isla–Acayucan, km 181, dirección Isla, por falla mecánica de un tractocamión.

ASJ