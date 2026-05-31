Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 31 de Mayo 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Accidentes en Carreteras de México. Foto: Guardia NacionalAccidentes en Carreteras de México. Foto: Guardia Nacional

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¿Viajas hoy en México? Consulta las carreteras bloqueadas o con incidentes antes de salir. Autoridades recomiendan precaución y seguir cuentas oficiales para actualizaciones.

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