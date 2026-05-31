Aguirre Ya Tiene el 11 Titular Vs Sudáfrica y Revela Cuándo Sale la Lista de 26 Convocados

El entrenador señaló que en el partido ante Serbia podrá presentar una alineación muy parecida a la del 11 de junio

Javier AguirreEl Vasco dijo que todos los 26 convocados tienen posibilidad de jugar en el Mundial con la Selección Mexicana. Foto: AP.

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Javier Aguirre ya tiene su 11 inicial para el debut del Mundial 2026 vs Sudáfrica. Igual habló sobre la lista de 26 convocados. ¿Listos para conocer a los elegidos?

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