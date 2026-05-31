Aguirre Ya Tiene el 11 Titular Vs Sudáfrica y Revela Cuándo Sale la Lista de 26 Convocados

Javier Aguirre aseguró que ya tiene definido el cuadro titular con el que México inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica, así como la lista final de 26 convocados de la Selección Nacional.

El seleccionador reveló cuándo y a qué hora se publicará la convocatoria oficial de los mexicanos que participarán en el torneo internacional de la FIFA, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá.

En una rueda de prensa posterior al amistoso contra Australia, que la Selección Mexicana ganó 1-0, el "Vasco" dijo que hay algunos detalles que afinar, pero aprovechará el encuentro ante Serbia que se jugará en Toluca el próximo jueves 4 de junio.

"Estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11 (de junio)", dijo tras el partido de preparación en Pasadena, California.

"Insisto, para Serbia ya esperamos tener más minutaje, más entramiento, más adaptación a la altura de la gente que llegó al final y a ver si presentamos un equipo ya parecido a lo que será el día 11", indicó.

Explicó que Raúl Jiménez y Roberto "El Piojo" Alvarado son los más seguros y decidió que no jugaran este sábado porque no tienen nada que demostrarle. Ambos presenciaron el partido en la tribuna.

¿Cuándo sale la lista?

Cuestionado sobre si ya había enviado la lista de 26 seleccionados al órgano rector del futbol internacional, Aguirre consultó a Duilio Davino, Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles.

Las versiones apuntan a que este domingo 31 de mayo, México revelará su lista definitiva, sin embargo, "El Vasco" señaló que, oficialmente, y junto con la FIFA, los convocados se conocerán el lunes 2 de junio al medio día.

"El lunes sale a las 11 (de la mañana)", afirmó.

No obstante, varios medios deportivos señalan que el tricolor puede adelantarse para nombrar a los llamados a defender la camiseta azteca durante el Mundial en casa, pues lo de FIFA corresponde al cumplimiento de un plazo. Algunos reportes afirman que la Selección Mexicana publicará un video con los conovcados durante la tarde de este domingo.

"Tengo 20 meses con el equipo, los he ido buscando. Es a mi juicio, y al juicio de mi cuerpo técnico, lo mejor que encontramos en una población de 60, 70 jugadores.

"Es verdad que no llegamos algunos en el mismo momento físico, atlético, pero también es verdad que faltan algunos días para ponernos a tono y tratar de arrancar con el pie derecho el día 11", dijo.

El técnico expresó preocupación por el poco minutaje y el estado físico de César "Chino" Huerta, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Santiago Giménez, aunque destacó que Alexis Vega se encuentra en buenas condiciones.

"Mentalmente estamos bien, físicamente me faltan tres o cuatro que se pongan al nivel, 2 mil 244 metros (snm) a correr. Obed que llegó, Fidalgo que llegó, les cuesta, no encuentran el oxígeno a tanta altura, pero está programado para que el día 11, si son requeridos, estarán para 90 minutos", añadió.

Sin embargo, agregó que los 26 convocados tienen posibilidades de jugar y no se trata de 11 titulares y 15 suplentes. Esa fue su reacción a la posibilidad de dar minutos a Guillermo Ochoa, que será convocado a su sexto Mundial.

A seguir trabajando con "el plus" en casa

Asimismo, Aguirre avisó que, pese a la victoria de este sábado por la mínima contra los de Oceanía, el equipo tiene que "seguir trabajando y mejorando".

Haciendo balance del duelo de este 30 de mayo, Aguirre matizó que faltó "un poco más de trabajo defensivo y de jugar arriba", así como posesión después de la recuperación y la profundidad de campo. Se quejó de "pérdidas innecesarias" de balón en la segunda parte.

Sin embargo, aseguró que los jugadores afrontan un reto de la envergadura como un Mundial con actitud familiar y la emoción de vivirlo en su país les "da un plus".

"Estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene y yo creo que es lo que más valoro de este grupo, que somos muy sólidos, que tenemos mucha tranquilidad emocional, no nos alteramos", precisó.

Apuntó que el equipo no ha tenido ninguna conducta de indisciplina durante los últimos meses y entendió que la gente tiene el derecho de molestarse cuando no ven que sus futbolistas no sienten la camiseta.

"Tengo muchos años en futbol y a la gente no le gusta la indolencia, la pasividad; puedes perder porque el rival fue mejor y ya está, pero si ven que no te rompes el alma por tu escudo, por tu país, por tu camiseta, te lo hacen ver con justa razón", indicó.

Su mensaje a la afición mexicana fue que hay que ir "partido a partido" y concentrarse primero en el juego ante Sudáfrica para comenzar con "con el pie derecho" y que la gente se vaya "con la ilusión alimentada".

ASJ