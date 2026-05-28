¿Qué Selecciones Faltan de Dar su Lista de Convocados al Mundial 2026? Esta es la Fecha Límite

Estamos a muy pocos días de que inicie la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá y aunque la mayoría de selecciones ya anunció su convocatoria final, acá te decimos qué equipos faltan de dar su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, pues entre ellos se encuentra México.

Hace unos días se anunció la prelista de 55 jugadores convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana. De ahí, seis futbolistas ya fueron dados de baja para la justa mundialista. Por otro lado, equipos cono Inglaterra, Argentina, Estados Unidos y España ya dieron a conocer su lista final.

¿Qué selecciones faltan de dar su lista de convocados para el Mundial 2026

Hasta ahora 34 selecciones ya dieron a conocer a sus 26 futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA, eso significa que aún falta por conocer las convocatorias de los siguientes 14 equipos:

Canadá, Concacaf. Ecuador, Conmebol. Uruguay, Conmebol. Qatar, AFC: Dio a conocer una prelista de 34 convocados, pero falta la final. Australia, AFC. Turquía, UEFA: Solo anunció prelista de 35 convocados. Irán, AFC: Hasta ahora solo anunciaron prelista de 30 jugadores. México, Concacaf: La lista de Javier Aguirre es de 55 jugadores y aún se debe acortar a 26 futbolistas. Arabia Saudita, AFC: Solo anunció prelista de 30 convocados. Irak, AFC: Solo anunció prelista de 34 convocados. Argelia, CAF. Portugal, UEFA: Aún deben recortar a uno de la lista de 27 convocados que anunciaron. Uzbekistán, AFC. Hasta ahora solo anunciaron prelista de 30 jugadores. Ghana, CAF: Aún deben recortar a dos jugadores de su lista de 28 jugadores.

¿Cuándo es la fecha límite para presentar la lista de convocados al Mundial 2026?

Todas las selecciones que aún no anuncian su convocatoria final para la Copa Mundial 2026, tienen hasta el martes 2 de junio para presentar su lista de convocados, esto de acuerdo con información oficial de la FIFA.

Las selecciones tienen permitido dar a conocer sus listas de convocados antes de la fecha límite establecida, pero solo serán oficiales cuando FIFA las confirme el 2 de junio, justo nueve días antes de que empiece el Mundial 2026.

AOL