¿Qué Selecciones Faltan de Dar su Lista de Convocados al Mundial 2026? Esta es la Fecha Límite

Aún faltan 15 selecciones de dar su convocatoria final para el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá

Qué selecciones faltan de dar la lista de 26 convocados al Mundial 2026 fecha límite para anunciarlaSe acerca la fecha límite para que la FIFA presente las listas de convocados oficiales para el Mundial 2026. Foto: Getty

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