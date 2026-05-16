Asegura Javier Aguirre que la Lista Final para el Mundial “Está Abierta”

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló en un panel mundialista en Monterrey, junto a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Sobre la convocatoria final para el Mundial, a pesar de que se ha dicho que 13 de los 21 jugadores con los que trabaja en la concentración en la Ciudad de México ya tienen su lugar asegurado en la lista final de 26, reconoció que, está abierto el espacio para cualquiera de la lista de 55 que se anunciaron el martes.

"La lista está abierta, evidentemente se cierra a 55, es decir, si alguno de la Liguilla está en esa lista de 55, evidentemente puede estar”

“En el futbol nunca hay que dar nada por sentado, ojalá no haya lesiones. No estoy casado con nadie, no tengo un compromiso con nadie y eso hace que todos estén en permanente búsqueda de esa lista final", señaló.

Aprendizaje

Aguirre aseguró que ha aprendido de las fallas cometidas en procesos pasados.

“Hemos hecho un trabajo muy detallado, muy cuidado, hemos aprendido de nuestros errores del pasado y digo, todos, y en esta ocasión yo creo que sí vamos a acertar”

Señaló que en este proceso, es en el que se ha sentido más respaldado por equipos y federativos.

“Ha sido un proceso, de los tres que me he encontrado, el que más me he sentido respaldado por las instituciones, por los equipos”

“Es un Mundial histórico para México", finalizó.

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Con información de EFE

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