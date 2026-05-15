Ignoran Calendario Escolar 2026 de la SEP: ¿Qué Estados Sí Acaban Clases Antes del 15 de Julio?

La SEP confirmó que el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026 no tendría modificaciones, luego de la polémica que generó la propuesta de adelantar las vacaciones de millones de estudiantes. Sin embargo, ya son varias las entidades que aseguraron que no van a concluir las clases el 15 de julio de 2026.

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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, encabezó la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, en la que autoridades educativas de todo el país analizaron la propuesta de modificar el calendario escolar por el Mundial 2026.

En dicho encuentro y luego de varias horas de debate, se llegó al acuerdo de que el calendario escolar se quedaría como originalmente estaba para las 32 entidades federativas.

No obstante, las autoridades de varios estados ya confirmaron que no van a concluir ese esquema; es decir, que van a finalizar las clases antes del 15 de julio de 2026.

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¿Qué Estados No Acaban Clases el 15 de Julio y por qué?

Como te contamos, son varias las entidades que no van a finalizar las clases hasta el 15 de julio de 2026. Lo anterior, porque son varios los motivos que los llevan a tomar esa decisión.

Aquí te presentamos la lista de estados que adelantan las vacaciones a los estudiantes de educación básica:

Tlaxcala (30 de junio)

Según las autoridades, la reorganización del cierre escolar es para destinar las primeras dos semanas de julio exclusivamente al cierre administrativo y clausuras organizadas, adelantando el fin de cursos escolares regular.

El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, rectificó su postura previa de vigilar las clases hasta el 15 de julio y anunció públicamente:

"Vamos a tener dos semanas de cierre administrativo y para dar las clausuras; lo que vamos a hacer es el tema de los lineamientos para después tener clausuras organizadas en fechas distintas."

Yucatán (26 de junio)

En Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó en su transmisión las modificaciones específicas argumentando que se priorizan las condiciones climáticas del estado.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), confirmó la fecha del 26 de junio como último día de clases.

"El dictamen consideró criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil, con el objetivo de proteger el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como el bienestar integral de las familias y del personal docente"

Baja California Sur (3 de julio)

En Baja California Sur se explicó que con motivo del calor extremo y ajustes regionales permitidos bajo el artículo 87 de la Ley General de Educación, se tomó la decisión de finalizar las clases el 3 de julio.

Aunque el personal docente y administrativo laborará hasta el 15 de julio en talleres intensivos y de formación, señaló en un comunicado.

"Ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio”, dice el documento.

Nuevo León (8 de julio)

En Nuevo León, la decisión de no finalizar las clases el 15 de julio es para respetar el calendario aprobado que contempla 190 días efectivos de clases.



El estado argumenta que inició su ciclo escolar una semana antes que el resto del país, lo que les permite concluir de manera anticipada sin dejar de cumplir la totalidad de los programas lectivos acordados ante la Conaedu.

"Nuevo León pudo mantener esta fecha porque adelantó actividades escolares respecto a otros estados, lo que permite cumplir con los contenidos previstos”, dijo el gobernador Samuel García.

Sinaloa (10 de julio)

En Sinaloa, las clases finalizarán el 10 de julio, como medida de prevención de salud para los alumnos ante el intenso calor y las altas temperaturas características de la región en esas fechas.

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, respaldó la fecha e indicó que las vacaciones no se adelantarían más allá de lo pactado, mientras que Catalina Esparza Navarrete, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), detalló que se mantendrá flexibilidad ante las contingencias climáticas:

"Las familias de Sinaloa deben tener la seguridad de que la SEPyC actuará con responsabilidad en esta situación que prevalece por las altas temperaturas", afirmó.

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