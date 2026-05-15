Matan a Maestro de Inglés durante Balacera Afuera de Fiscalía de Guerrero; Investigan Ataque

Un maestro de inglés, identificado como Luis César Flores, fue asesinado en inmediaciones de la Fiscalía de Guerrero, luego de un ataque armado; familiares, seres queridos y alumnos piden justicia.

El ataque armado ocurrió sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo, justo enfrente de las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Los testigos refirieron que la víctima se encontraba conversando con una mujer, cuando de repente abrieron fuego contra el profesor.

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Debido a la ráfaga de disparos, un conductor de un tráiler que estaba estacionado cerca de la zona, resultó lesionado. El profesor de inglés todavía alcanzó a hablar con su esposa antes de perder la vida, a quien pidió cuidar mucho a su hija Emma, de 3 años de edad:

"No voy a llegar a trabajar. No hice nada malo. Cuida mucho a la niña", fueron las últimas palabras que le dijo a su esposa antes de morir.

Una vez que llegaron los servicios de emergencia, confirmaron el fallecimiento del profesor. En tanto, el hombre herido fue trasladado a un hospital para recibir atención de urgencia. El lugar quedó acordonado y peritos de la Fiscalía comenzaron con las primeras diligencias para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de este ataque.

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¿Quién era el maestro de inglés asesinado en Guerrero?

Más tarde se comunicó que la víctima mortal del ataque afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, fue identificado como Luis César Flores Barrera, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como profesor de inglés y coordinador de Secundaria y Bachillerato del Colegio Liceo Británico (LIB).

“Más que un coordinador, despedimos a un maestro ejemplar, un colega íntegro y un amigo entrañable. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra comunidad, pero su legado de enseñanza y calidez permanecerá siempre en el Liceo Británico”, compartieron en sus redes sociales.

El caso es investigado por las autoridades, no obstante, sus familiares y seres queridos refieren que el teacher Luis era un hombre íntegro, quien siempre estaba atento a las necesidades de la comunidad.

"Era un hombre que siempre sonreía, que veía el lado bueno de la vida aún en medio de las dificultades", dijo su colega, el doctor, Marco Zabe.

Luis César Flores Barrera también era amante de los deportes, de hecho su esposa, Marishal, es jugadora de voleibol en Chilpancingo. El profesor perteneció a la Liga de Futbol Palo Alto Blanco Guerrero.

“No hay despedidas entre nosotros, estés donde estés, siempre estarás en el corazón de amigos y familiares. Descansa en paz, Luis César, la Mami”, escribió la Liga PBMX.

Los familiares del profesor exigen que el caso no quede impune y se haga justicia. Asimismo, piden a las autoridades que se haga algo para combatir la inseguridad que aqueja a Guerrero. "No debemos acostumbrarnos a la violencia", puntualizaron.

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EPP