“Fue un Accidente con un Juguetito": Declara la Suegra de Carolina Flores, Exreina de Belleza

La investigación del feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores, continúa. La presunta responsable del crimen, su suegra, Erika “N”, se encuentra detenida en Venezuela. Las autoridades del país sudamericano revelaron parte de la declaración que hizo la sospechosa, tras su capturada el 29 de abril de 2026.

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La suegra de Carolina Flores, huyó del departamento ubicado en Polanco y viajó hasta Panamá, país que usó como escala, ya que su destino era Caracas, Venezuela, a donde ingresó el 16 de abril, es decir, al día siguiente del feminicidio; se emitió una alerta internacional para dar con su paradero.

Sin embargo, días después fue aprehendida por las autoridades venezolanas. El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico reveló parte de las primeras declaraciones que hizo la mujer de 63 años de edad, señalada de asesinar a la esposa de su hijo.

“(Esta información la obtuvimos) En las breves conversaciones que yo tuve con ella en el momento en el que la ubicamos en el departamento”, afirmó el funcionario.

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¿Qué dijo Erika “N” tras ser detenida por el feminicidio de Carolina Flores?

El director del CICPC de Venezuela, Douglas Rico, dio a conocer cómo reaccionó Erika “N”, cuando fue sorprendida por las autoridades en el inmueble en el que se ocultaba luego de presuntamente cometer el feminicidio.

"Ella hablaba de que eso (el asesinato) había sido un accidente", aseguró.

Asimismo, Rico mencionó que Erika “N”, nunca mencionó que usó un arma durante la agresión a su nuera, la exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California.

"Lo que pasó ahí fue un accidente que ocurrió con un 'juguetito' que le dejó su esposo difunto. Ella habló de 'un juguetito', no dice 'un arma de fuego'”, comentó.

Una vez que la cuestionaron sobre el destino del arma de fuego que usó para presuntamente cometer el crimen, porque no pudo ingresar con ella a Venezuela, Erika “N”, dijo no recordar qué ocurrió con ella.

"Ella dice que no lo recuerda. La señora tiene una actitud muy fuerte para una señora de 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, puntualizó.

Rico refirió que el comportamiento de la sospechosa tanto en la grabación, así como ahora que está detenida en Venezuela, demuestra un grado disociativo de la homicida.

En tanto, refirió que la relación del vínculo madre-hijo, es una conducta de análisis, porque existe un apego que se vuelve tóxico, al grado de creer que hay una “rivalidad” con la esposa de su hijo.

La Fiscalía de CDMX indicó que alista el proceso de extradición para que la mujer responda por el crimen que cometió en un departamento ubicado en Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país (Venezuela), en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México", se indicó en un comunicado.

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EPP