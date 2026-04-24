Así Fue la Ruta que Siguió la Suegra Acusada de Matar a Exreina de Belleza desde Ensenada a CDMX

El feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez, sigue revelando nuevas pistas sobre la presunta responsable del crimen, Erika María “N”, suegra de la joven, por quien ya se giró una orden de aprehensión.

Ahora se sabe que manejó casi 100 horas para llegar a la vivienda ubicada en la colonia Polanco, CDMX, donde ocurrió el crimen.

La joven de 27 años de edad, su esposo Alejandro y su bebé de apenas 8 meses de edad, vivían en Ensenada, Baja California, junto a la señora Erika María. Sin embargo, la joven pareja decidió mudarse a un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, en diciembre de 2025, así lo confirmó la madre de la víctima, Reyna Gómez.

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“Siempre hacíamos videollamada”, aseguró.

La mamá de Carolina Flores explicó que todos los días hablaba con su hija y con su familia, por lo que era normal que en las llamadas siempre estuviera junto a su esposo y el bebé, a quien principalmente saludaba para que no la olvidara de ella por la distancia, ya que radica en Ensenada.

“(Carolina y Alejandro) Siempre estaban bromeando (...) Nunca vi un maltrato de parte de él (hacia Carolina)”, compartió.

Por eso, el día que se enteró de la muerte de su hija fue por una llamada, en la que Alejandro le confirmó que la exreina de belleza había muerto a manos de su madre.

“Es que mi mamá le disparó”, afirmó el esposo de Carolina.

Caso Carolina Flores: Buscan a Érika María, Presunta Asesina y Suegra de Exreina de Belleza

¿Cómo fue la ruta de Erika María “N” para asesinar a Carolina Flores?

La madre de la exreina de belleza, confirmó que en la vivienda de su hija había varias cámaras de seguridad. Fue justo gracias a una grabación de uno de los dispositivos colocados para el cuidado del bebé, que se dio a conocer cómo ocurrió el feminicidio de Carolina Flores Gómez.

Además, se observan los momentos previos al crimen, cuando Erika María “N”, narra cómo viajó hasta el departamento de la colonia Polanco, al cual llegó el miércoles 15 de abril de 2026, minutos después de las 11:00 horas.

En el video se aprecia cuando la sospechosa y la exreina de belleza conversan, mientras dos perros juegan en la habitación.

La suegra de Carolina le cuenta que su viaje fue en carro, por lo que la joven no puede ocultar su sorpresa, debido a que la madre de su esposo vive en Ensenada, Baja California, es decir, que prácticamente recorrió todo el país desde el extremo norte para llegar a la CDMX.

“Veníamos en carro”, aseguró Erika María “N”

Según datos arrojados por Google Maps, la distancia entre Ensenada y la Ciudad de México son 2 mil 826 kilómetros. Al tratarse de un recorrido terrestre, la ruta principal y más común, es la carretera México-15D, la cual atraviesa entidades como:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Estado de México

Como es un trayecto demasiado largo, suelen hacerse varias paradas en el camino por la seguridad del conductor, lo que toma aproximadamente 4 o 5 días. Es decir, que la sospechosa viajó cerca de 96 horas para presuntamente cometer el feminicidio.

“Salimos desde el sábado (11 de abril)”, le confirmó su suegra, lo que se escucha en las grabaciones que han sido reveladas.

La exreina de belleza le pregunta a la señora si no está cansada por el viaje, pero su suegra refiere que hicieron varias paradas durante la ruta. Mientras sigue la plática, se escucha el paso de una patrulla. Carolina le cuenta que los rondines de seguridad era comunes por un asesinato que ocurrió en las inmediaciones.

"(Pasa la patrulla) Porque hace poquito mataron a alguien por aquí”

Después, Erika María “N”, le pregunta si no tiene que le regale un poco de algún producto mientras se toca las manos. “Claro que sí”, responde Carolina. Así que se dirige a buscar en las habitaciones lo que necesitaba su suegra.

Es en ese instante cuando se observa que la señora va tras ella y posteriormente se escuchan varios disparos.

— ¿Qué hiciste, loca?, cuestionó el esposo que cargaba al bebé cuando fue a verificar qué ocurrió.

— Nada, me hizo enojar, respondió

¿Qué se sabe de la suegra de Carolina Flores?

Luego de la agresión armada, la suegra de la exreina de belleza, abandonó el inmueble y se desconoce su paradero. El crimen fue reportado un día después por el esposo de Carolina.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya giró una orden de aprehensión para detener a Erika María “N” por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez.

La madre de Carolina y amigas, señalan que la joven ya les había contado que tenía "diferencias" con su suegra. Además, aseguran que vivía malos tratos por parte de la madre de su esposo, así lo confirmó a N+, Juana Cortez, mejor amiga de la víctima:

"La suegra la menospreciaba, la atacaba y pues problemáticas hacia Carolina".

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