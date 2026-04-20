Karen Mariel: Estudiante del IPN Muere Tras Ser Arrojada de un Auto por su Novio en la CDMX

Karen Mariel Juárez Romero era estudiante de enfermería en el IPN, murió luego de ser arrojada desde un vehículo en movimiento presuntamente por su novio en el Circuito Interior en la Ciudad de México. Su familia, seres queridos y compañeros, exigen justicia por su deceso.

Este lunes se realizó un bloqueo y diversas manifestaciones para solicitar a las autoridades que el caso de Karen sea reclasificado y se investigue como feminicidio, ya que aseguran no se trató de un accidente, así lo refirió a N+ su mamá, Claudia Romero.

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“No quiero que esto vuelva a pasar, hay un feminicida suelto, y si se encuentra otra chica igual puede volver a pasar”, afirmó.

¿Qué pasó con Karen Mariel Juárez Romero?

Karen Mariel ingresó de urgencia al hospital el 8 de febrero de 2026, luego de que presentara severas lesiones tras caer de un vehículo en movimiento en inmediaciones de Circuito Interior, a la altura de calzada Vallejo e Insurgentes Norte.

Su familia fue notificada del “accidente”, por lo que de inmediato se trasladaron a la clínica donde recibía atención prioritaria. Les informaron que su situación de salud era bastante grave, de hecho, ingresó a quirófano con “riesgo de muerte”.

La madre de Karen Mariel quería saber exactamente qué había ocurrido, por ello, preguntó al personal de salud si tenían más detalles del caso y lo que le indicaron cambió por completo la primera versión que le dieron.

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“La anestesióloga me dijo que mi niña declaró que el tipo con el que venía, su novio, la venía golpeando, que la jaló del cabello y le dijo: ‘¿Te quieres bajar? Pues bájate’, y la arrojó de un carro en movimiento”, aseguró.

El estado de salud de Karen Mariel empeoró al paso de los días, a tal grado que tuvieron que amputarle ambas piernas. Sus seres queridos tenían fe en que se recuperara y pudiera declarar cómo fue agredida, sin embargo, murió el 20 de febrero.

¿Y el presunto agresor de Karen Mariel?

Hasta el momento el personal de salud que atendió a Karen no ha sido llamado a testificar, tampoco han iniciado la investigación en contra del presunto responsable.

"Nosotros somos la voz de mi niña, estamos aquí para pedir justicia por ella", puntualizó la señora Romero.

Karen Mariel Juárez Romero era estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN, estaba a punto de concluir esta etapa formativa, por lo que ya planeaba su graduación que sería en agosto.

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EPP