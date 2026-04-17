Esta Fue la Última Conversación entre Edith Guadalupe y sus Padres antes de Ser Hallada sin Vida

Las investigaciones por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar siguen su curso. La familia de la joven de 21 años denuncia que hubo varias irregularidades y omisiones en el caso, las cuales, impidieron encontrarla a tiempo. Así fue la última conversación que tuvo con su familia antes de ser hallada sin vida.

De acuerdo con su padre, Raúl Valdez, Edith era bastante tranquila y siempre les notificaba a dónde iba o con quién estaba.

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“No era una niña problemática, era una buena niña”, afirmó.

Asimismo, refirió que Edith Guadalupe estaba estudiando la universidad. Se enfocaba en sus estudios y tenía muchos planes.

“No era una niña de fiestas. Sí le gustaba el cotorreo y todo, pero sanamente”, contó.

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¿Cómo fue la última conversación de Edith Guadalupe con sus familiares?

El papá de Edith Guadalupe aseguró que siempre estaba en contacto con ellos, no obstante, la comunicación continúa y en tiempo real era con su mamá.

“Siempre le decía ‘voy a tal lado o mamá ya vengo’”, narró

El 15 de abril de 2026, el día que desapareció luego de abordar un mototaxi por aplicación para dirigirse a la avenida Revolución en la alcaldía Benito Juárez, no dudó en avisarles que iba a ese punto.

“Nos mandó esa ubicación y después de que la niña llegó a esa ubicación, perdimos todo contacto con ella”, indicó.

Luego de esos mensajes en los que también les indicó que iba a ingresar a un departamento intentaron contactarla, pero no lo lograron. Fue gracias a esos mensajes que tuvieron indicios de que podría estar en la zona.

Por lo tanto, sus familiares, amigos y vecinos, se unieron para obtener más pruebas, entre ellas, videos en los que se observa cuando ingresa al edificio 289 de la avenida Revolución. Fue por eso que pidieron al guardia de seguridad información sobre Edith Guadalupe, pero él negó que haya estado en el sitio.

“Se le enseñó la foto de la niña. Él nos dijo que no estuvo y que el departamento (que ella comentó) no existía. Que no había entrado ahí y nos enseñaron la bitácora donde no había registro de ella”, refirió.

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EPP