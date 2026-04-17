Fiscalía CDMX Detiene a Presunto Responsable por Feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió esta noche a un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años localizada sin vida el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. La indagatoria establece que habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido.

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Entre los datos de prueba se encuentran:

El informe de criminalística

El dictamen médico forense preliminar

El hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

"El detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica", añadió en un comunicado la Fiscalía capitalina.

Mientras tanto, la Fiscalía CDMX continúa con la investigación para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia.

¿Qué pasó con Edith Guadalupe Valdez Saldívar?

Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida el 15 de abril, después de que la vieron por última vez cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, para abordar un mototaxi por aplicación.

Sus familiares y amigos comenzaron una intensa búsqueda para dar con ella. Por lo tanto, consiguieron pistas que los ayudaran a localizarla, como videos de vecinos y otros inmuebles.

Luego de seguir la ruta del vehículo que tomó Edith, se percataron de que acudió a un edificio ubicado en la avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.

Por esta razón, solicitaron al personal del inmueble que les permitieran entrar al lugar para buscarla o que les mostraran los videos de cámaras de videovigilancia; sin embargo, les negaron las peticiones. Incluso, les aseguraron que ni siquiera había ingresado al edificio.

Los seres queridos de Edith Guadalupe realizaron un bloqueo para exigir a las autoridades su intervención, debido a que las cámaras del C5 detectaron que la joven entró al lugar, pero ya no salió. Más tarde, en el sótano del inmueble se localizó el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, presentaba diversos golpes, confirmó Fiscalía CDMX.

La familia acusa que ese edificio podría estar relacionado con una red de trata de personas, ya que aseguran citaban a jovencitas para ofrecerles “trabajo” como gancho para captarlas. En N+ conversamos con una joven que también fue contactada para asistir a una entrevista laboral y narró cómo eran los "filtros" e indicaciones para presentarse. El testimonio completo lo encuentras aquí.

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EPP