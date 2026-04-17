"Te Pedían Ir sola": Narran Cómo Eran Citas de Trabajo donde Hallaron Cuerpo de Edith Guadalupe

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar ha impactado en la CDMX. La joven de 21 años de edad fue hallada sin vida en el sótano del edificio al que acudió presuntamente para solicitar trabajo en la alcaldía Benito Juárez en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829.

En conferencia de prensa sobre el caso, la fiscal de la Ciudad, Bertha Alcalde, indicó que el inmueble donde fue localizada, tiene uso de vivienda privada. En tanto, aclaró que hasta el momento, no tienen identificadas "denuncias previas con otros casos" similares o de trata de personas, como denunció la familia de la joven.

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También destacaron que se verifican las cámaras dentro del inmueble para darle seguimiento a algún sospechsoso.

La fiscal, indicó que están avanzado en las entrevistas, incluyendo el administardor, "se localiza al chofer del vehiculo que dejó a Edith", también se entrevistará a la administradora del inmueble y residentes del edificio.

Informó que una línea de investigación sobre el caso es la oferta de trabajo a la que asistió Edith, sin embargo, pidieron no adelantarse.

"Tenemos identificado a un probable responsable".

El equipo de N+ conversó con una mujer, quien también estaba buscando trabajo y la citaron en ese mismo edificio para entrevistarla y ver su situación laboral; así era el modus operandi.

¿Cómo eran las supuestas entrevistas de trabajo en el edificio donde hallaron a Edith Guadalupe?

Luego del hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, en ese edificio marcado con el número 829 de la avenida Revolución, una mujer se acercó a N+ para contar cómo fue contactada para acudir a una cita de trabajo en ese punto.

Con la finalidad de mantener en resguardo su identidad e integridad, mantendremos en anonimato su testimonio. De acuerdo con la mujer, ella estaba en búsqueda de trabajo en diciembre de 2025, por lo que encontró una oferta laboral en redes sociales.

“Se solicitaban empleadas, cuando yo mandé mensaje por Messenger, me dieron un número al que yo mandé WhatsApp”, aseguró.

Ella refiere que luego de hacer el contacto con la supuesta empresa que ofrecía empleo, comenzaron a hacer un primer filtro, en el que querían saber datos como edad, estado civil, si tenía hijos o no.

“Me dieron la descripción del empleo, decían que eran horarios flexibles y más porque soy mamá soltera, entonces me dijeron que podía acudir a este domicilio (al de avenida Revolución 829)”, contó.

De acuerdo con la testigo, aseguran que es una empresa que se dedica a contratar personal, de preferencia mujeres, ya que tienen distintos “trabajos”, como por ejemplo, cuidar niños o ser niñera.

“Te dicen que uno de esos empleos es cuidador de niños, para lo cual obviamente te dicen que necesitas tener experiencia cuidando niños y que una vez que pases el filtro, la entrevista es aquí”, explicó a N+.

La mujer que accedió a contar esta información contó que ya había conseguido la entrevista en el edificio donde hallaron sin vida a Edith Guadalupe, pero al final no acudió porque desconfió de la oferta luego de que le dieron indicaciones especiales para asistir, entre ellas, ir sola y no llevar identificación oficial.

“Me dijeron que podía acudir a este domicilio, pero sin credencial de elector y sola, porque el acceso solo se lo daban a una sola persona. Se me hizo algo raro simplemente el hecho de qué no debes traer ninguna identificación, fue por eso que yo ya no acudí”, afirmó.

Finalmente, contó que durante el proceso nunca mencionaron el nombre de la empresa, además, en los medios de contacto no aparecía alguna foto con logotipo que brindara más detalles. “Ni en el WhatsApp aparece foto de la persona”, puntualizó.

El inmueble donde encontraron sin vida a Edith Guadalupe Valdez Saldívar, aparece en Google Maps como un “edificio multiusos”.

Cronología del caso de Edith Guadalupe

La joven fue reportada como desaparecida el 15 de abril, después que la vieron por última vez cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, para abordar un mototaxi por aplicación.

Los familiares y amigos de Edith Guadalupe comenzaron una intensa búsqueda para dar con ella. Por lo tanto, consiguieron pistas que los ayudaran a localizarla, como videos de vecinos y otros inmuebles.

Luego de seguir la ruta del vehículo que tomó Edith, se percataron de que acudió a un edificio ubicado en la avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco en la alcaldía Benito Juárez.

Por está razón, solicitaron al personal del inmueble que les permitieran entrar al lugar para buscarla o que les mostraran los videos de cámaras de videovigilancia, sin embargo, les negaron las peticiones. Incluso, les aseguraron que ni siquiera había ingresado al edificio.

Entonces, los seres queridos de Edith Guadalupe realizaron un bloqueo para exigir a las autoridades su intervención. Debido a que las cámaras del C5 detectaron que la joven entró al lugar, pero ya no salió. Más tarde se localizó el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, presentaba diversos golpes, confirmó Fiscalía CDMX.

La familia acusa que ese inmueble podría estar relacionado con trata de personas, ya que aseguran citaban a jovencitas para ofrecerles “trabajo” como gancho para captarlas.

Video: Cronología del Caso Edith Guadalupe: Joven Fue a Buscar Trabajo y la Hallaron Muerta en CDMX

¿Cuándo fue el primer reporte?

Se hizo entre el 15 y madrugada del 16 de abril 2026. El fotoboletín se levantó el 16. Las autoridades destacaron que hasta la tarde del siguiente día se acudió al edificio, y ahora se investiga si hubo retraso.

¿Cuánto llevaba Edith sin vida?

La fiscal indicó que en este momento se le realiza la necropsia, la cual podrá determinar este punto y la hora exacta de su muerte.

¿Cuánto se debe esperar para iniciar una búsqueda?

La Fiscalía de CDMX aseguró que en cuanto hay un reporte se tiene que hacer una búsqueda, es decir, que "no se debe esperar ninguna hora", es de manera inmediata.

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