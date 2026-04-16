Caso Edith Guadalupe: Joven Desaparece Luego de Abordar Mototaxi de Aplicación en Iztapalapa

Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años de edad, fue reportada como desaparecida luego de abordar un mototaxi por aplicación en calles de la alcaldía Iztapalapa, CDMX; su familia pide ayuda para localizarla.

Según los primeros reportes, la joven fue vista por última vez este 15 de abril en su domicilio ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa y desde ese momento se desconoce su paradero. Por está razón, acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para hacer la denuncia correspondiente.

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Luego de hacer el reporte se emitió una ficha de búsqueda con el folio D/01264/2026/CBP, donde señala que Edith Guadalupe mide aproximadamente 1.60 metros.

Además, tiene un lunar en la mejilla izquierda, uno más en la frente, también tiene una perforación en la nariz.

Otra de sus señas particulares son sus tatuajes: de mariposa en la costilla derecha, una Luna en el pie izquierdo, un Sol y una Luna en la muñeca derecha.

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¿Cómo desapareció Edith Guadalupe Valdez Saldívar?

Los familiares de Edith Guadalupe Valdez Saldívar indicaron que desde el momento en el que perdieron contacto con ella, de inmediato comenzaron a buscarla e implementaron acciones para hallar pistas clave con la finalidad de dar con su paradero.

Por está razón, solicitaron las cámaras de las autoridades capitalinas, pero les indicaron que “no servían”. Entonces, pidieron ayuda a vecinos y comerciantes de la zona.

En una de las grabaciones observaron cuando Edith Guadalupe esperaba un mototaxi por aplicación, posteriormente, llegó una moto en color rojo. Ella verificó que coincidiera con lo que aparecía en su celular. Abordó y se perdió el contacto con la joven.

Sus familiares refieren que ella usaba constantemente el servicio de mototaxi por aplicación, por eso, no se les hizo extraño que lo solicitara.

“Queremos que regrese sana y salva así como salió (de casa)”, indicó su hermana.

Debido a la desesperación por no saber nada de Edith Guadalupe, sus familiares, amigos y seres queridos realizan un bloqueo en el Eje 6 Sur a la altura de Contralores en Iztapalapa. Exigen que las investigaciones se aceleren y den con el paradero de la joven.

“Hermana, Dios te acompaña te esperamos en casa”, afirmó.

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