Balacera en Iztacalco: Hombre es Atacado y Presuntos Responsables Huyen a Línea 9 de Metro CDMX

Una balacera en calles de la alcaldía Iztacalco terminó con una persecución al interior de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX; así ocurrió la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un hombre lesionado por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Granjas México. La víctima de 52 años de edad, se encontraba al interior de una camioneta color gris con placas del estado de Morelos.

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Por está razón, paramédicos se dirigieron al lugar ubicado en la calle Goma, donde le brindaron los primeros auxilios y determinaron su traslado a un hospital para su pronta atención médica.

"En tanto de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes", afirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Cómo huyeron presuntos agresores de balacera en Iztacalco a Línea 9 del Metro CDMX?

Además, se desplegó un operativo y con ayuda de las cámaras de videovigilancia, se percataron de la ruta exacta de los presuntos responsables.

"Se supo que abandonaron las dos motocicletas en las que viajaban e ingresaron al Metro, por lo que se realiza su búsqueda", confirmaron autoridades.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos del momento exacto en el que elementos de la SSC, llevan a cabo una revisión en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX. En las imágenes se observa a los pasajeros hombres replegados hacía los muros de las instalaciones.

Debido a estas acciones, el servicio en dicha ruta que va de Pantitlán a Tacubaya, fue interrumpido de manera momentánea. El Servicio de Transporte Colectivo (STC), informó que luego del reporte de la SSC sobre una persona presuntamente relacionada con un hecho ocurrido al exterior, que pudo haber ingresado al Sistema.

"Se realizó un corte de corriente en la Línea 9 para revisar la zona de vías", indicó.

Entonces, el Personal de Transportación y Seguridad Institucional, en coordinación con la SSC, inspeccionó la interestación Ciudad Deportiva–Puebla, sin detectar persona alguna.

"No se registraron detonaciones dentro del Sistema", puntualizó el Metro CDMX.

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EPP