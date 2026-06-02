Bloquean Libramiento Norte Matamoros-La Partida por Falta de Energía Eléctrica

Habitantes de cinco ejidos bloquearon la carretera Matamoros-Jabonoso debido a la falta de energía eléctrica.

Bloquean Libramiento Norte Matamoros-La Partida por Falta de Energía EléctricaFoto: N+

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Habitantes de cinco ejidos bloquearon la carretera Matamoros-Jabonoso por falta de energía eléctrica

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