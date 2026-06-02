Bloquean Libramiento Norte Matamoros-La Partida por Falta de Energía Eléctrica
Habitantes de cinco ejidos bloquearon la carretera Matamoros-Jabonoso debido a la falta de energía eléctrica.
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Habitantes de cinco ejidos bloquearon la carretera Matamoros-Jabonoso por falta de energía eléctrica
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PorRedacción N+
La tarde de este 1 de junio se registró un bloqueoen el Libramiento Norte Matamoros-La Partida, a la altura del kilómetro 70, lo que impidió el paso de vehículos particulares y unidades de carga.
La manifestación fue realizada por habitantes de cinco ejidos debido a la falta de energíaeléctrica durante más de 24 horas. Los poblados afectados fueron LaEsperanza, ElPacífico, El12, Corona y ElConsuelo.
Los inconformes colocaron vehículos particulares sobre la vialidad para impedir la circulación y exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.
De acuerdo con los manifestantes, la falta de energía provocó que alimentos y medicamentos se echaran a perder, además de afectar a personas que requieren equipos médicos que funcionan con electricidad.
Los habitantes señalaron que no retirarían el bloqueo hasta que las autoridades o la Comisión Federal de Electricidad solucionaran la falla y restablecieran el suministro eléctrico.
Apagón afecta a sectores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo
Durante la mañana de este lunes, diversos sectores de Torreón, GómezPalacio y Lerdo reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que afectó tanto a casa como a negocios.
En el centro de GómezPalacio, comercios y domicilios resultaron afectados, al igual que varios semáforos, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad tuvieron que intervenir para dirigir la circulación vehicular.
Incluso la Presidencia Municipal de Gómez Palacio registró retrasos en algunas de sus actividades debido al apagón. Asimismo, establecimientos que inician operaciones desde temprana hora reportaron afectaciones por la falta de electricidad.
El suministro eléctrico comenzó a restablecerse alrededor de las 9:00 de la mañana en algunos sectores del centro de GómezPalacio y otras zonas de la región.
CFE atribuye apagones en La Laguna a intento de robo de cableado
Luego de los reportes por fallas en el suministro eléctrico en distintos sectores de LaLagunadeDurango y Coahuila, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los apagones fueron ocasionados por un acto vandálico registrado en una de sus instalaciones.
De acuerdo con la dependencia, el incidente ocurrió durante un presunto intento de robo de cableado en la subestación Frankie, ubicada en GómezPalacio, lo que afectó el suministro de energía en diversos puntos de la región.
La CFE indicó que ya inició el procedimiento jurídico correspondiente para identificar y sancionar a los responsables de los daños ocasionados. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.