Bloquean Libramiento Norte Matamoros-La Partida por Falta de Energía Eléctrica

La tarde de este 1 de junio se registró un bloqueo en el Libramiento Norte Matamoros-La Partida, a la altura del kilómetro 70, lo que impidió el paso de vehículos particulares y unidades de carga.

La manifestación fue realizada por habitantes de cinco ejidos debido a la falta de energía eléctrica durante más de 24 horas. Los poblados afectados fueron La Esperanza, El Pacífico, El 12, Corona y El Consuelo.

Los inconformes colocaron vehículos particulares sobre la vialidad para impedir la circulación y exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.

De acuerdo con los manifestantes, la falta de energía provocó que alimentos y medicamentos se echaran a perder, además de afectar a personas que requieren equipos médicos que funcionan con electricidad.

Los habitantes señalaron que no retirarían el bloqueo hasta que las autoridades o la Comisión Federal de Electricidad solucionaran la falla y restablecieran el suministro eléctrico.

Apagón afecta a sectores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo

Durante la mañana de este lunes, diversos sectores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que afectó tanto a casa como a negocios.

En el centro de Gómez Palacio, comercios y domicilios resultaron afectados, al igual que varios semáforos, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad tuvieron que intervenir para dirigir la circulación vehicular.

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Incluso la Presidencia Municipal de Gómez Palacio registró retrasos en algunas de sus actividades debido al apagón. Asimismo, establecimientos que inician operaciones desde temprana hora reportaron afectaciones por la falta de electricidad.

El suministro eléctrico comenzó a restablecerse alrededor de las 9:00 de la mañana en algunos sectores del centro de Gómez Palacio y otras zonas de la región.

CFE atribuye apagones en La Laguna a intento de robo de cableado

Luego de los reportes por fallas en el suministro eléctrico en distintos sectores de La Laguna de Durango y Coahuila, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los apagones fueron ocasionados por un acto vandálico registrado en una de sus instalaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CFE Informa que Apagones en La Laguna Fueron Provocados por Acto Vandálico

De acuerdo con la dependencia, el incidente ocurrió durante un presunto intento de robo de cableado en la subestación Frankie, ubicada en Gómez Palacio, lo que afectó el suministro de energía en diversos puntos de la región.

La CFE indicó que ya inició el procedimiento jurídico correspondiente para identificar y sancionar a los responsables de los daños ocasionados. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.