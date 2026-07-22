Vecinos Rescatan a Hombre en Estado de Ebriedad que Entró a Nadar a Canal de Riego en Torreón

Un reporte de una persona ahogándose en el canal de riego del fraccionamiento Villas San Agustín, movilizó a los servicios de emergencia en Torreón.

Se trata de un hombre en estado de ebriedad identificado como Juan Francisco de 36 años, que se había metido a nadar al canal de riego.

Vecinos del sector que presenciaron lo ocurrido, auxiliaron al hombre, logrando que saliera del canal de riego.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de Cruz Roja para atender al masculino, mismo que fue trasladado al Hospital General de Torreón para su valoración médica. Su estado de salud se reportó como estable.

Muere hombre de 59 años ahogado en canal de riego en Francisco I. Madero

Otra situación similar ocurrió el miércoles 17 de junio, un hombre de 59 años perdió la vida tras caer a un canal de riego ubicado en el ejido Porvenir, en el municipio de Francisco I. Madero.

Paramédicos acudieron al sitio e intentaron reanimarlo, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.