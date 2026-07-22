Seguridad

Vecinos Rescatan a Hombre en Estado de Ebriedad que Entró a Nadar a Canal de Riego en Torreón

Vecinos del fraccionamiento Villas San Agustín rescataron a un hombre que ingresó a nadar a un canal de riego.

Vecinos Rescatan a Hombre en Estado de Ebriedad que Entró a Nadar a Canal de Riego en TorreónUn hombre en estado de ebriedad entró a nadar a un canal de riego del fraccionamiento Villas San Agustín en Torreón. Foto: N+

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Vecinos de Villas San Agustín rescatan a un hombre ebrio que nadaba en un canal de riego en Torreón. Fue trasladado al hospital y está estable. Descubre más sobre este heroico acto.

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