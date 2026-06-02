Autoridades Investigan Caso de Menor en Coahuila tras Señalar a su Padre de Presunto Abuso

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, informó que el DIF Municipal brindará asistencia social, jurídica y psicológica a la menor de edad involucrada en un caso de presunto abuso que ha generado atención pública en los últimos días.

De acuerdo con las autoridades, el acompañamiento se realizará en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) Estatal, instancia que cuenta con las facultades del caso.

Asimismo, se indicó que las indagatorias continúan bajo los protocolos establecidos y con la participación de diversas dependencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la protección de la menor.

El caso tomó relevancia luego de que el pasado 29 de mayo, una madre de familia difundiera en redes sociales varios videos en los que su hija, una menor de edad, realizó señalamientos en contra de su padre por presuntos actos indebidos. En las grabaciones, la niña manifestó además su deseo de permanecer con su mamá.

Marchan en apoyo de la menor

La tarde del 30 de mayo, entre 40 y 50 personas participaron en una marcha convocada por la madre de una menor de edad en Piedras Negras.

Familiares, amigos y conocidos recorrieron diversas calles de la ciudad para exigir que las autoridades investiguen el caso y garanticen la protección de la niña.

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Durante la manifestación, los participantes solicitaron que se revise la custodia de la menor y que las instancias correspondientes esclarezcan los hechos.