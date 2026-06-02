Autoridades Investigan Caso de Menor en Coahuila tras Señalar a su Padre de Presunto Abuso

Autoridades informaron que se encuentran investigando el caso de una menor que sufrió un presunto abuso por su padre en Piedras Negras

Autoridades Investigan Caso de Menor en Coahuila tras Señalar a su Padre de Presunto AbusoFoto: N+

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Autoridades investigan presunto abuso de menor en Piedras Negras. Esto es lo que sabemos.

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