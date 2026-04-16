Trailero Muere tras Intento de Asalto en la Carretera 57 en San Luis Potosí

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la carretera 57, a la altura del municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí, donde un trailero perdió la vida tras un presunto intento de asalto.

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¿Qué es lo que se sabe del caso?

Autoridades locales confirmaron que el homicidio ocurrió el miércoles cerca del mediodía. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada con arma de fuego mientras conducía su unidad.

Imágenes que circularon en redes sociales muestran que el parabrisas del tráiler presentaba al menos cinco impactos de bala, lo que evidenciaría la agresión directa contra el conductor.

El ataque se registró en un punto conocido como “la curva del diablo”, ubicado a aproximadamente 30 minutos de la capital potosina.

Tras los hechos, la unidad que transportaba barras de acero, quedó atravesada sobre la carretera, provocando largas filas de vehículos con dirección de San Luis Potosí hacia Querétaro.

De acuerdo con la información disponible, los presuntos responsables viajaban en una camioneta y lograron darse a la fuga. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho.

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