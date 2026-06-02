Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en en Juntas del Humaya en Culiacán, Sinaloa

Un hombre perdió la vida tras un ataque armado en en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.

Un hombre perdió la vida tras un ataque armado en en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.Foto: N+

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Un ataque armado en la colonia Juntas del Humaya en Culiacán cobró la vida de un hombre y dejó a otro herido.

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