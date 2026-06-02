Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en en Juntas del Humaya en Culiacán, Sinaloa
Un hombre perdió la vida tras un ataque armado en en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.
Foto: N+
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Un ataque armado en la colonia Juntas del Humaya en Culiacán cobró la vida de un hombre y dejó a otro herido.
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PorRedacción N+
Un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes 1 de junio en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán, Sinaloa.
Las autoridades informaron que las víctimas fueron atacadas por un grupo armado cerca de las calles Ajonjolí y Amapola. Al intentar escapar corriendo hacia las vías del ferrocarril y un puente peatonal, uno de los hombres fue alcanzado por los disparos y quedó sin vida en el lugar.
El otro logró huir herido hasta un expendio ubicado sobre la calzada José Limón, frente al Hotel Tres Ríos, donde pidió ayuda y posteriormente fue trasladado a un hospital.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.