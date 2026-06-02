Muere Maestra de Primaria por Choque Múltiple en Izúcar de Matamoros, Puebla

Luto y consternación en la mixteca poblana tras la muerte de una maestra de educación primaria quien fue víctima de un choque múltiple registrado la noche del domingo sobre el Eje Poniente de Izúcar de Matamoros, a la altura de Bodega Aurrerá.

Debido a la fuerza del impacto la docente de primaria, identificada como Karina Díaz Juárez, quedó prensada entre los fierros retorcidos de la unidad que ella misma manejaba.

Muere maestra de primaria Karina Díaz Juárez durante accidente en Izúcar de Matamoros, Puebla

Karina Díaz Juárez, de 40 años de edad, viajaba a bordo de un automóvil color rojo cuando fue impactada por una unidad de transporte público. En la colisión estuvieron involucrados otros dos vehículos particulares y un motociclista.

Paramédicos y rescatistas realizaron maniobras para liberarla y trasladarla a un hospital; sin embargo, durante la madrugada de este lunes confirmaron su fallecimiento a causa de las múltiples lesiones que presentaba.

Hasta el momento se reportó la detención de dos personas relacionadas con los hechos. Una de ellas sería el presunto responsable del accidente que también dejó cuatro lesionados.

Se despiden de maestra Karina Díaz Juárez tras accidente en Izúcar de Matamoros, Puebla

La docente laboraba en una primaria ubicada en la comunidad de Temaxcalapa, en el municipio de Chietla, lo que ha generado tristeza entre alumnos, padres de familia, compañeros docentes y habitantes de la región.

Familiares y amigos se despidieron de Karina Díaz Juárez a través de publicaciones en redes sociales, lamentando lo ocurrido.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ