Muere Maestra de Primaria por Choque Múltiple en Izúcar de Matamoros, Puebla

Karina Díaz Juárez transitaba por el Eje Poniente del municipio poblano cuando fue impactada por una unidad del transporte público.

Muerta Maestra Karina Díaz Juárez Accidente Choque Múltiple Izúcar de Matamoros PueblaFoto: Facebook La Antojería

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Luto en la mixteca poblana: Karina Díaz Juárez, maestra de primaria, pierde la vida en un choque múltiple. Descubre los detalles de este trágico accidente.

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