Asesina a Joven de 22 Años en una Casa en Rincón del Parque en Culiacán, Sinaloa

La víctima se encontraba con otra persona en una casa en Rincón del Parque, cuando hombres armados ingresaron y les dispararon.

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Ángel Daniel, de 22 años, perdió la vida tras un ataque armado en su hogar.

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