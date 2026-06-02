Asesina a Joven de 22 Años en una Casa en Rincón del Parque en Culiacán, Sinaloa

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad, se movilizaron a Rincón del Parque, después de que hombres armados asesinaron a un joven.

De acuerdo a reportes de Seguridad, los hechos ocurrieron minutos después de las 4 de la tarde, cuando un joven de 22 años, se encontraba con otra persona en una vivienda, ubicada en el sector Chula Vista, al surponiente de Culiacán.

En cierto momento, al domicilio llegaron varios hombres armados, quienes sin mediar palabra comenzaron a dispararles a las dos personas, para después darse a la fuga.

Vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones por arma de fuego de inmediato salieron a la calle, mientras llamaban a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, pidiendo la asistencia de los paramédicos.

Los primeros en llegar al lugar, fueron los policías municipales, quienes al confirmar los hechos pidieron nuevamente el apoyo de los rescatistas al mismo tiempo que llegaba Personal de la Guardia Nacional.

Fallece joven de 22 años; hay otro más herido

Asimismo, elementos del grupo Interinstitucional de Seguridad también acudieron al lugar ubicado en la esquina de las calles constituyentes, Félix, María Zuloa y Fortunato Álvarez Castro.

A los pocos minutos llegaron los paramédicos, quienes de inmediato brindaron atención médica a las dos personas, donde desafortunadamente el joven de 22 años ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra persona fue estabilizada y trasladada a un hospital.

Las autoridades lograron identificar al fallecido, siendo Ángel Daniel de 22 años, mientras que peritos de la Fiscalía del Estado, aseguraban varios castillos de arma de grueso calibre encontrados en la escena.

NLD