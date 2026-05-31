Riña en Penal de Aguaruto, en Sinaloa, Deja Siete Personas Fallecidas y Una Herida

Autoridades estatales informaron que han dado aviso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las investigaciones correspondientes.

Riña en el Penal de Aguaruto, en Sinaloa.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Riña en el Penal de Aguaruto deja heridos y fallecidos. Autoridades aseguran que la situación ya está controlada. Visitas suspendidas por seguridad.

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Riña en Penal de Aguaruto, en Sinaloa, Deja 7 Muertos y Un Lesionado Hoy 31 de Mayo 2026