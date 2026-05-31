Riña en Penal de Aguaruto, en Sinaloa, Deja Siete Personas Fallecidas y Una Herida

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este domingo 31 de mayo de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, la cual dejó siete personas privadas de la libertad fallecidas y una herida.

Señaló, a través de una publicación en X, que para las 8:28 horas la situación se encuentra controlada.

Más tarde, detalló que personal de Trabajo Social ha informado de los fallecimientos a cinco de las siete familias, hasta el momento.

La dependencia estatal señaló que personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en el exterior del inmueble, controló el módulo involucrado.

Añadió que el dispositivo permanecía durante la mañana en el área para garantizar la seguridad de la población penitenciaria.

Suspenden día de visitas

Tras los hechos ocurridos en las primeras horas de este domingo en el penal, la Secretaría de Seguridad indicó que, como medida preventiva y de seguridad para las familias, las visitas quedan suspendidas durante el día de hoy.

Añadió que las autoridades del centro penitenciario dieron aviso de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las investigaciones correspondientes.

Riñas en el penal de Aguaruto

Esta no es la primera ocasión en la que se registra una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto. Tan solo en 2025 se reportaron al menos cuatro incidentes similares: