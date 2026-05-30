Asesinan a Una Persona Frente a Ciudad Universitaria en Culiacán, Sinaloa

Un hombre que viajaba en una camioneta fue asesinado este viernes en la Calzada de las Américas, frente a la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán.

De acuerdo con los hechos, la víctima circulaba por la mencionada vía en una camioneta Estaquitas blanca cuando fue alcanzado por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta.

Al llegar al semáforo de Calzada de las Américas, en su cruce con Bulevar Universitarios, los sujetos le dispararon en repetidas ocasiones.

Abandonan motocicleta y escapan

Tras los disparos y la muerte del chofer a causa de las heridas, la camioneta avanzó unos metros, cruzó el camellón central y detuvo su avance.

Una vez de que fue cometido el crimen, los agresores abandonaron la motocicleta en la que viajaban y despojaron de su auto a un conductor que iba pasando por el lugar.

Al lugar llegaron policías y paramédicos, quienes solo pudieron confirmar la muerte del conductor; mientras que peritos de la Fiscalía estatal aseguraron la escena del crimen y comenzaron con las diligencias de ley.

Con información de N+

ICM