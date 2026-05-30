Asesinan a Una Persona Frente a Ciudad Universitaria en Culiacán, Sinaloa

Tras la agresión, los presuntos asesinos despojaron de su auto a un conductor que cruzaba cerca del lugar al momento del ataque

Asesinan a hombre cerca de la Ciudad Universitaria de CuliacánSujetos armados asesinaron al conductor de una camioneta frente a la Ciudad Universitaria de Culiacán, en Sinaloa. Foto: Cortesía

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Violencia en Culiacán: un hombre fue asesinado frente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los atacantes abandonaron su moto y robaron un auto para escapar. Más información disponible.

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